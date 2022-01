Bollettino coronavirus Ministero Salute 4 gennaio/ Positività in calo al 15.2%

E’ martedì 4 gennaio 2022, secondo giorno della prima settimana completa del nuovo anno, e anche oggi verrà comunicato in serata il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Dopo le ore 17:00 circa scopriremo come sta evolvendo la curva pandemica, ancora in forte crescita negli ultimi giorni con numeri da record, ovviamente in negativo. A confermarlo anche il bollettino di ieri, quando i nuovi contagiati emersi sono stati in totale 68.502 su 445.321 tamponi processati fra molecolari e antigenici.

Il tasso di positività è stato ancora in rialzo, pari al 15,2 cento, in discesa di circa 6 punti percentuali, mentre il numero dei morti da covid è stato pari a 140, per un totale da inizio pandemia di 137.786. Continuano a crescere anche i ricoverati negli ospedali italiani, ieri altri 32 in più in terapia intensiva, per un totale di 1.351 allettati gravi, e altri 577 in area medica, per un computo aggiornato pari a 12.333. Infine il consueto sguardo alla regione Lombardia, da ieri in zona gialla e dove i contagi sono stati 13.241 così come da bollettino dedicato.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 4 GENNAIO: IL COMMENTO DI GALLI

I casi continuano ad aumentare e il professore Massimo Galli, primario di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, spera che entro questo mese si raggiunga finalmente il picco dei contagiati: “Mi auguro che sia entro il mese di gennaio”, ha detto ieri, parlando con il programma di Rai Tre, Agorà, condotto da Luisella Costamagna. Quindi l’esperto scienziata ha aggiunto: “Da come sta salendo la curva” il virus “ha l’aria di diffondere talmente tanto da non lasciar fare previsioni certe”.

Galli ha poi analizzato la situazione di queste ore di feste, dicendo: “Per un giorno o due abbiamo avuto meno tamponi e probabilmente, in proporzione più contagiati, perché in questi giorni di feste sono andati a farsi il tampone solo quelli con sintomi o con contatti diretti, ma credo che fatalmente ricominceremo ad avere un numero alto di tamponi, e ancora aumenti per una fase importante. Realisticamente dunque – conclude l’infettivologo – mi aspetto una crescita ancora per diversi giorni”.



