Bollettino coronavirus Ministero Salute 4 giugno/ Ricoverati gravi sotto quota 900

Ecco il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, venerdì 4 giugno 2021, e giorno in cui è atteso il consueto monitoraggio con l’andamento settimanale della pandemia. Il report è previsto come sempre verso le ore 17/17:30 di oggi, nell’attesa, rivediamo velocemente il bollettino con i dati aggiornati a ieri, giovedì 3 giugno. Ancora una volta numeri positivi per il nostro Paese, visto che i contagi emersi sono stati 1.968 su 97.633 tamponi analizzati fra antigenici e molecolari (numero basso per il fatto che 48 ore fa era la Festa della Repubblica).

Le vittime comunicate sono state invece 59 dato che sta decrescendo in maniera lenta e costante e anche ieri al di sotto delle 100 vittime. Calano i contagi, calano le vittime, e continua il calo anche dei ricoverati, è questa è ormai una costante da più di un mese a questa parte. Il report di ieri comunicava a riguardo 892 ricoverati gravi, quelli che si trovano nelle terapie intensive, un dato in ribasso di 41 unità rispetto alla precedente comunicazione, mentre nei reparti di degenza ordinaria i pazienti con sintomi covid sono in totale 5.717, in calo di 141 unità. Bene il tasso di positività, che anche ieri si è mantenuto a livelli bassi, precisamente al 2%, mentre, in merito alle regioni che hanno comunicato più contagi, si segnala come sempre la Lombardia, quella che processa più tamponi di tutti, con 277 casi (qui il bollettino completo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 4 GIUGNO: PARLA IL SOTTOSEGRETARIO COSTA

Numeri che fanno presagire un ritorno alla normalità in tempi brevi, e con grande probabilità sarà il cuore dell’estate il momento che segnerà il vero e proprio spartiacque, come spiegato ieri mattina su Cusano Italia Tv da Andrea Costa, sottosegretario al ministero della Salute: “Sono convinto che il mese di agosto potrebbe essere quello perfetto per eliminare la mascherina all’aperto. Ne sono convinto – ha spiegato – perchè dobbiamo dare prospettive ai cittadini, puo’ servire da stimolo verso la ripresa e verso la fiducia per il piano vaccinale”.

Costa ha parlato anche della necessità di introdurre un sistema regionale sanitario uniformato dal punto di vista della digitalizzazione: “Dovremmo avere un sistema regionale uniformemente digitalizzato, perche’ avere sistemi che faticano a dialogare non aiuta il lavoro collettivo. Stiamo condividendo, a questo proposito, un percorso comune con le regioni. l ruolo del governo – ha poi precisato – è quello di lavorare al fianco delle regioni e nel caso affiancarle nei lavori. Il lavoro fatto da Figliuolo e’ stato ottimo in termini di collegamento. Davanti a un piano vaccinale occorreva garantire i diritti di ogni cittadino a prescindere dal luogo di residenza”.

