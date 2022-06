Bollettino coronavirus Ministero Salute 4 giugno/ Risale positività, +54 ricoveri

E’ sabato 4 giugno e inizia oggi un nuovo weekend all’insegna della tranquillità per quanto riguarda la pandemia di covid. Un trend positivo che verrà senza dubbio confermato dal bollettino coronavirus del ministero della salute, il classico report quotidiano che sarà diramato nel pomeriggio di oggi, indicativamente dopo le ore 16:00. In attesa di scoprire tutti i numeri, andiamo a rivedere il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi contagiati emersi sono stati in totale 9.429 su 70.689 tamponi analizzati fra antigenici e molecolari, con un tasso di positività che risale sopra il 10 per cento, per l’esattezza pari al 13.3%.

Covid e gravidanza/ "Se feto è in sofferenza trasmissione madre-figlio più probabile"

Ancora alto il numero delle vittime da covid, ieri altre 40 per un totale da inizio pandemia pari a 166.875 decessi, mentre, resta contenuto il dato riguardante gli ospedalizzati: in terapia intensiva vi sono al momento 225 casi covid, e altri 4.644 in degenza ordinaria, per una doppia variazione rispetto a ieri pari a -1 e +55. Infine il dato dei contagi della Lombardia, altri 690 come da bollettino coronavirus dedicato.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 3 GIUGNO/ -15 ricoverati, tasso positività in calo

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 4 GIUGNO: IL MONITORAGGIO ISS

E i numeri positivi del bollettino coronavirus del ministero della salute, sono stati confermati anche nel consueto monitoraggio settimanale dell’Iss, pubblicato ieri. A riguardo viene specificato che i contagi rilevati attraverso attività di tracciamento sono scesi dal 13 per cento della scorsa settimana all’undici per cento attuale. Diminuisce anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (42% vs 44%), mentre è aumentata la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (46% vs 44%).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 3 GIUGNO/ +40 morti, +54 ricoverati

In calo ancora l’Rt, l’indice di trasmissibilità, passato dallo 0.82 allo 0.86, e nel contempo è calata anche l’incidenza dei contagi di covid ogni 100mila abitanti, passata da 261 ogni 100.000 abitanti (20/05/2022 -26/05/2022), agli attuali 207. “L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero e’ al di sotto della soglia epidemica e in diminuzione rispetto alla settimana precedente”, aggiunge l’Iss nel monitoraggio settimanale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA