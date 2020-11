Bollettino coronavirus Ministero Salute 4 novembre/ Impennata di morti, +359

Quello di oggi sarà l’ultimo bollettino coronavirus Ministero Salute prima del nuovo lockdown. Da domani, infatti, entrerà in vigore il nuovo Dpcm che di fatto riporterà numerose zone d’Italia, precisamente quelle della zona rossa, alla situazione di marzo e aprile, con chiusure di innumerevoli attività, e soprattutto, il divieto di spostamento salvo per motivi di lavoro, sanitari o emergenze varie. In attesa della pubblicazione del testo, andiamo a rivedere i dati contenenti nel bollettino coronavirus Ministero Salute di ieri, martedì 3 novembre, quando i nuovi casi segnalati sono stati 28.244, in forte crescita rispetto a lunedì (22.253), ma come è noto, il primo giorno della settimana parte sempre in sordina visti i minori test processati nel weekend. Il dato più preoccupante resta però quello relative alle vittime, ieri 359, in forte ascesa rispetto ai 233 di lunedì, e numeri che non si registravano dalla scorsa primavera. Sono inoltre 203 i posti letti occupati in più nelle terapie intensive, mentre nei reparti ordinari l’aumento è stato di 1.274.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, LOMBARDIA E CAMPANIA REGIONI PIÙ INFETTE

La Lombardia continua ad essere la regione con più infetti, 6.800 segnalati ieri, seguita dalla Campania a quota 2.861, con Lazio e Veneto al di sopra dei 2.000. E in attesa del nuovo bollettino coronavirus Ministero Salute di oggi, ieri sera ha parlato il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, che intervenendo presso la trasmissione di La7 DiMartedì, ha spiegato: “La maggior parte delle persone non infetta nessuno e pochissimi infettano tanti. Cerchiamo di capire chi sono le persone che hanno la potenzialità di infettare e chi sono quelli che muoiono”. Nonostante questa grande diffusione, continua ad essere ancora molto bassa la letalità, anche se, i numeri di sopra lo dimostrano, le vittime sono in crescita: “La letalità del virus è tra lo 0,3 e lo 0,6% – ha aggiunto e concluso Remuzzi – dobbiamo proteggere gli anziani, muoiono soprattutto le persone che hanno più di 70 anni, dobbiamo proteggere queste persone, memoria della nostra generazione”. Di seguito il bollettino coronavirus Ministero Salute di ieri.

