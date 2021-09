Bollettino coronavirus Ministero Salute 4 settembre/ Positività 2.2%, -26 ricoverati

E’ sabato 4 settembre 2021 e anche entro la serata odierna verrà comunicato il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. La quarta “ondina” non ha provocato fino ad oggi particolari danni, e l’Italia ha retto bene l’urto anche grazie alla vaccinazione di massa, ma nel giro di una decina di giorni scatteranno le scuole e di conseguenza bisognerà capire come reagirà il Paese. Intanto, dal bollettino di ieri, i casi emersi sono stati 6.735 su 296.394 tamponi processati, con un tasso di positività in lieve decrescita, al 2.2% contro il 2.3 di giovedì.

Calano anche i morti, 58 contro 62, mentre negli ospedali si registra di fatto una stabilizzazione, con ben 41 ricoveri in meno nei reparti di area medica, dove attualmente vi sono 4.164 persone in tutto, e un aumento di 15 fra i pazienti più gravi, quelli nelle terapie intensive, dove il totale è di 556 allettati. Dall’inizio della pandemia scoperti 4.559.970 casi, mentre il dato più triste, quello delle vittime, è salito a quota 129.410. Infine, a livello regionale, segnaliamo i 647 nuovi contagi della Lombardia che anche per la prossima settimana sarà in zona bianca (qui il report completo di ieri).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 4 SETTEMBRE, RICOVERI IN AUMENTO MA DATI NON ALLARMANTI

Come detto in apertura, i numeri non sono preoccupanti, così come confermato anche dal monitoraggio settimanale dell’Iss, l’istituto superiore di sanità, e del ministero della salute, che ha fatto sapere che: “Si conferma il trend di aumento dei ricoveri ospedalieri associati alla malattia Covid”.

Più specificatamente è stato comunicato che: “Il tasso di occupazione in terapia intensiva – si legge nel report pubblicato nelle scorse ore – è in aumento al 6% (rilevazione giornaliera ministero della Salute), con il numero di persone ricoverate in aumento da 504 (24 agosto 2021) a 544 (31 agosto 2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta leggermente al 7,3%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento da 4.036 (24 agosto a 4.252 (31 agosto)”.

