Bollettino coronavirus Ministero Salute 5 febbraio/ -341 ricoveri, positività 11.2%

Scopriamo insieme il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, sabato 5 febbraio 2022. Come ogni penultimo giorno della settimana, verranno ufficializzate nelle prossime ore le colorazioni delle varie regioni che compongono alla penisola, e sono diverse quelle che cambieranno zona per via dei numeri dell’ultima settimana. In generale, comunque, la tendenza è quella ad un miglioramento costante, e lo si è capito anche dal bollettino di ieri, quando i nuovi contagiati emersi sono stati in totale 99.522 su 884.893 tamponi anti covid elaborati, sia antigenici quanto molecolari.

Il tasso di positività è stato pari al 11.2 per cento, mentre il numero dei morti per covid è stato ieri pari a 433, per un totale di decessi causati dal covid dal 20 febbraio 2020 salito a quota 148.167. Negli ospedali prosegue il lento “svuotamento”, visto che in terapia intensiva vi sono al momento 1.440 allettati, 17 in meno rispetto al precedente report, e altri 19.000 in area medica (-324). Infine il consueto sguardo alla Lombardia, dove il bollettino di ieri ha comunicato altri 11.340 contagiati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 5 FEBBRAIO: VITTORIO SGARBI POSITIVO

E fra i contagiati di covid in Italia, nelle ultime ore è comparso anche un nome di spicco, ovvero quello di Vittorio Sgarbi, famosissimo critico d’arte e spesso e volentieri opinionista in svariate trasmissioni tv. Ad annunciare la sua positività è stato lo stesso Sgarbi, che nella giornata di ieri, al Corriere della Sera, ha confessato: “Sono arrivato intorno all’una. Ho fatto il tampone ed era positivo. Ma sto benissimo. Ho fatto tre dosi di vaccino. E mi ritengo negativo. Sto sempre in casa. Non vedo nessuno. Infatti penso sia sbagliato. Per questo ho fatto il molecolare”.

“Come sto? – ha continuato – Benissimo. Non ho sintomi. Ma mi sono rifatto il tampone rino-faringeo proprio ora e mi ha confermato che sono positivo”. Vittorio Sgarbi è risultato positivo al covid dopo i test effettuati ieri a Montecitorio in vista del giuriamentp del neo presidente Sergio Mattarella. Ricordiamo che sempre nelle scorse ore anche il leader della Lega, Matteo Salvini, è risultato positivo e non ha potuto presenziare all’insediamento del Capo dello Stato.



