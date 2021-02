Bollettino coronavirus Ministero Salute 5 febbraio/ Superata quota 90mila morti

E’ atteso anche oggi il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il report contenente tutti i dati di questo venerdì 5 febbraio 2021. Scopriremo indicativamente dopo le ore 17:00 quanti saranno i casi emersi, quanti i guariti, quindi le vittime e la situazione negli ospedali. Nell’attesa, andiamo a rivedere brevemente i numeri di ieri, quando sono stati scoperti 13.659 contagi a fronte di 270.142 test fra tamponi molecolari e antigenici.

Il tasso di positività è salito leggermente, passando dal 4.7% di mercoledì al 5.05% di ieri, mantenendosi comunque su valori non allarmanti, mentre le vittime continuano ad essere significative, ieri altre 422 per un totale da inizio emergenza, lo scorso 21 febbraio 2020, pari a 90.241. In merito alla situazione ospedaliera, al momento troviamo 2.151 persone ricoverate in terapia intensiva, dato cresciuto di sei unità rispetto a mercoledì, mentre nei reparti di degenza normale vi sono attualmente 19.743 persone, 328 in meno rispetto a 48 ore.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 5 FEBBRAIO, IL COMMENTO DEL PROFESSOR CAUDA

A livello regionale, il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri ci segnala come la Lombardia sia ancora una volta la regione con più casi, 1.746, seguita dalla Campana a quota 1.544, con Emilia Romagna e Lazio subito dietro. Al momento vi sono 430.277 persone con il covid in Italia, di cui 408.383 in isolamento domiciliare e le restanti in ospedale. Dati ancora positivi quelli degli ultimi giorni, anche se l’infettivologo Roberto Cauda lancia l’allarme, in particolare, in merito alla questione scuole: “Sappiamo da uno studio su 131 paesi – le sue parole rilasciate al quotidiano Il Messaggero – che la riapertura della scuola ha un suo peso nell’aumento dei contagi del 15%, a cui si deve aggiungere un ulteriore 7% legato ai trasporti. Sono dati internazionali, da misurare sui singoli Paesi ma la tendenza è quella. Quindi è chiaro che la chiusura delle scuole porta una diminuzione: ora il problema è cercare di bilanciare le chiusure con intelligenza”. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, 4 febbraio

