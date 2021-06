Bollettino coronavirus Ministero Salute 5 giugno/ Positività al minimo storico

I nuovi contagi emersi nelle ultime 24 ore sono stati 2.557 a fronte di 220.939. Questo quanto si evince dal bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, in attesa del report comunicato oggi, 5 giugno 2021. Torna a calare in maniera sensibile il tasso di positività, sceso all’1.1% rispetto al 2 di venerdì (-0.9), mentre, per quanto riguarda il dato dei ricoveri, al momento troviamo 836 pazienti gravi, quelli che si trovano nelle terapie intensive degli ospedali, dato in calo di 56 unità rispetto alle 24 ore precedenti.

Stessa situazione in merito ai ricoverati per covid negli altri reparti, dove al momento vi sono 5.488 contagiati, meno 229 rispetto al bollettino comunicato mercoledì sera. In isolamento le persone sono 193.868, mentre le vittime sono state ieri 73, per un totale da inizio pandemia pari a 126.415 decessi. Infine, a livello regionale, la Lombardia ha segnalato più casi di tutti, leggasi 417 (qui il bollettino di ieri).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 5 GIUGNO, IL COMMENTO DEL PROF BASSETTI

Numeri molto positivi che ci fanno guardare al futuro in maniera rosea, ma il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, invita a non abbassare la guardia per evitare un ritorno del virus in autunno: “Quest’estate dobbiamo essere formichine e non cicale se a ottobre non vogliamo essere di nuovo aggrediti dal virus”. E ancora: “Non sottovalutiamo la possibilità che questo virus torni ad aggredirci ad ottobre speriamo in misura minore il virus a ottobre non ci attaccherà se saremo stati bravi in questi tre mesi a fare la formichina, a mettere tanto fieno in cascina, evitiamo di fare la cicala quest’estate dicendo adesso il problema è passato”.

Bassetti è tornato a parlare anche dei vaccini ai più giovani, spiegando: “Io credo che se vogliamo accerchiare questo virus dobbiamo lavorare in due modi da una parte mettere in sicurezza i più fragili, i più anziani come stiamo facendo e abbiamo già fatto e dall’altra per arrivare a sconfiggerlo dobbiamo creare l’immunità di gregge e ci vuole ‘l’immunità di scuola’ quindi noi vogliamo che i nostri figli a settembre tornino a scuola in presenza, perché questa è la vera scuola e non è la Dad”.

