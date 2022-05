Bollettino coronavirus Ministero Salute 5 maggio/ -76 ricoveri, positività 14%

Ecco il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il consueto aggiornamento sulla pandemia di covid in Italia con tutti i dati di oggi, giovedì 5 maggio 2022. Il nuovo report sarà comunicato come sempre nel pomeriggio, nel frattempo possiamo dare una veloce letta alla comunicazione di ieri, quando i nuovi casi di positività sono stati in totale 47.039 su 335.275 test anti covid elaborati. L’incidenza degli infetti sui tamponi continua ad essere molto alta, ieri pari al 14 per cento, e anche il numero di vittime a causa del coronavirus non sta tendendo ad abbassarsi più di tanto, visto che il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri comunicava ben 152 decessi (totale da inizio pandemia pari a 164.041 morti).

Bollettino vaccini covid oggi 5 maggio/ 138mila quarte dosi somministrate

Negli ospedali la situazione resta comunque tranquilla tenendo conto che ad oggi vi sono 371 persone ricoverate in terapia intensiva, e altre 9.614 in area non critica, per una variazione rispetto a ieri pari a +5 e -81. Infine per quanto riguarda la regione Lombardia, il bollettino di ieri comunicava ieri altri 6.471 contagi.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 5 maggio/ Positività 12%, solo 36 in T.I.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 5 MAGGIO: IL COMMENTO DI BASSETTI

E nella giornata di ieri è tornato a parlare il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Interpellato dai microfoni dell’Adnkronos Salute, ha ribadito il suo concetto sulle mascherine: “In Italia non mi pare che le mascherine abbiano portato a quei risultati che qualcuno sperava, nonostante l’obbligo. Spero di non vedere nei prossimi mesi il balletto già visto nel passato, con sindaci, governatori, amministratori locali che decideranno di introdurre l’obbligo di indossarle per una passeggiata se hanno visto un aumento dei contagi. E’ anacronistico, fuori dal tempo e sarebbe anche un grave errore”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 4 MAGGIO/ +10 morti, +16 ricoverati

In merito invece all’aumento dei contagi in quel di New York, con un alert che è stato elevato a livello giallo, Bassetti spiega: “Io continuo a dire che non dobbiamo guardare come indicatore i contagi, cioè quanta gente ha un tampone positivo. A me non preoccupa un aumento dei contagi, a me preoccupa quando c’è un aumento delle forme gravi. Quindi si devono guardare gli ospedali”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA