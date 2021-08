Bollettino coronavirus Ministero Salute 6 agosto/ Più di 100mila positivi in Italia

Continuano a salire i casi di covid in Italia, con la Variante Delta che si è ormai diffusa a macchia d’olio provocando un rialzo dei contagi, soprattutto fra i più giovani. Nel report di ieri è stata toccato quota 7.230 nuovi casi su 212.227 tamponi, e con grande probabilità anche il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, venerdì 6 agosto, confermerà questa tendenza. In totale i morti sono stati 27, più 6 rispetto a 48 ore fa, mentre il tasso di positività è stato del 3.4%, leggermente in rialzo rispetto al precedente 3.1.

Salgono di pari passo anche i ricoveri in area medica, al momento 2.409, esattamente 100 in più rispetto al precedente bollettino, mentre in terapia intensiva vi sono 268 persone, otto in più rispetto alla comunicazione di giovedì. In isolamento domiciliare troviamo invece 98.639 italiani, mentre gli attualmente positivi sono 101.046, tornati dopo settimane sopra i 100mila. A livello regionale, infine, il Veneto ha fatto registrare più contagi, 888, seguito dalla Sicilia a quota 831, e poi da Lombardia a quota 793 (qui il report completo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 6 AGOSTO, L’ALLARME DI FAUCI

Intanto nella giornata di ieri è uscito allo scoperto Anthony Fauci, il massimo virologo Usa, collaboratore della Casa Bianca nell’emergenza covid, che ha lanciato il nuovo allarme: “Ci sono ancora 93 milioni di americani che potrebbero essere immunizzati, ma non lo hanno ancora fatto. Se arriva un’altra variante – le parole rilasciate a McCaltchy – che ha una capacità di trasmissione altrettanto elevata ed è anche molto più grave, allora potremmo davvero essere nei guai”.

Quindi Fauci ha aggiunto: “le persone che non vengono vaccinate pensano erroneamente che riguardi solo loro. Ma non è così. Riguarda anche tutti gli altri”. Al momento negli Stati Uniti si registrano una media di 94mila contagi al giorno, con una crescita del 48% rispetto a una settimana fa come si evince dalla mappa aggiornata in tempo reale della Johns Hopkins University.

