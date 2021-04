Bollettino Coronavirus Ministero Salute 6 aprile/ Tasso di positività al 10,4%

Si rinnova il tradizionale e quotidiano appuntamento con il bollettino Coronavirus diramato dal Ministero della Salute, che sarà diramato intorno alle 17 di oggi, martedì 6 aprile 2021, che consegneranno all’Italia quadro aggiornato circa la situazione pandemica in tutto lo Stivale, con la quale conviviamo ormai da oltre un anno. Stando ai dati comunicati nella giornata di ieri, è salito del 3,2% il tasso di positività a livello nazionale, raggiungendo quota 10,4%, anche se il numero di tamponi effettuati è stato di gran lunga inferiore rispetto al solito (102.795 test effettuati, con 10.680 nuovi contagi).

Si sono poi registrati altri 296 decessi (111.326 vittime dall’avvento del virus), mentre sono 9.323 i nuovi guariti-dimessi tra Pasqua e Pasquetta. Attualmente i contagiati sono 570.096 italiani (+1.061 rispetto a ieri), tra cui 537.574 in isolamento domiciliare. Per quanto concerne le terapie intensive occupate sono 3.737 (+34) e 28.785 i ricoverati con sintomi nelle corsie d’ospedale (+353 nelle ultime 24 ore). A livello di Regioni, le più colpite sono Emilia-Romagna (1.493), Lazio (1.419) e Lombardia (1.358 casi di contagio).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, VACCINATO IL 68% DEL PERSONALE SCOLASTICO

In attesa del bollettino Coronavirus Italia della giornata di oggi, martedì 6 aprile 2021, focalizziamo l’attenzione sulla situazione della scuola, che ritorna in presenza da domani fino alla prima media con il 68% del personale scolastico vaccinato con almeno una dose. La statistica relativa al rientro nelle aule parla di 6 studenti su 10 pronti a rientrare in classe, per un totale di 5,3 milioni di alunni sugli 8 presenti in totale nel nostro Paese. Addio, dunque, in molte scuole, alla didattica a distanza, mentre nelle zone arancioni dalla seconda media in su questa resterà attiva al 50%. Capitolo zone rosse: attività di lezione frontale per asili, elementari e prima media, didattica a distanza dal secondo anno della secondaria di primo grado in avanti. Le Regioni, inoltre, come previsto dal decreto emanato da Mario Draghi, non potranno emanare decisioni maggiormente restrittive rispetto a quelle dettate dal Governo in materia di scuole.

