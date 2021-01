Bollettino coronavirus Ministero Salute 6 gennaio/ Nuovo boom di vittime, +649

E’ atteso anche per la giornata di oggi, 6 gennaio 2021, festa dell’Epifania, il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Dopo le ore 17:00, indicativamente, scopriremo l’andamento dei contagi in Italia, con i nuovi casi, le vittime e la situazione ospedaliera. Nella giornata di ieri sono stati scoperti altri 15.378 positivi su 135.106 tamponi processati. Risalgono i contagi a fronte di un maggior numero di test, ma ridiscende il tasso di positività, ieri all’11.4%, in netto calo negli ultimi giorni rispetto al picco del 17% di settimana scorsa.

Purtroppo resta ancora altissimo il numero delle vittime, ben 649 nuovi decessi nelle scorse 24 ore, chiaro segno di come la seconda ondata sia tutt’altro che scemata. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, continua il calo in terapia intensiva, meno 10 rispetto a 48 ore fa (totale 2.569), ma nel contempo aumentano i ricoveri nei reparti ordinari, +78 in 24 ore, per un computo aggiornato pari a 23.395 posti letto occupati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, IL PUNTO SUI VACCINI

Prosegue intanto la campagna di vaccinazione anti-covid, e a ieri erano 247mila gli italiani vaccinati, il 51% del totale delle dose consegnati (479.700). La provincia di Trento è al momento la più virtuosa d’Italia con il 67.7% delle dosi di vaccino somministrate sul totale a disposizione, seguita dal Lazio con il 64.8% e dalla Toscana con il 56%. Resta ancora indietro, anche se sta recuperando terreno, la Lombardia (14%), mentre chiudono la Sardegna e la Calabria, rispettivamente con il 7.5 e il 6%. E a proposito di vaccino anti-covid, arrivano buone nuove dal Reithera, il farmaco tutto italiano sviluppato all’ospedale Spallanzani, presentato ieri dal direttore scientifico dello stesso istituto, Giuseppe Ippolito: “In questa fase 1 il vaccino Reithera ha dimostrato di essere sicuro, di avere capacità di indurre risposta immunitaria degli adulti e la risposta è simile a quella di altri vaccini con due dosi. Il 92,5% dei vaccinati ha avuto livello di anticorpi rilevabili e con una singola dose abbiamo risultati in linea con Moderna e Pfizer”. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 5 GENNAIO





