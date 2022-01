Bollettino coronavirus Ministero Salute 6 gennaio/ Positività al 17.3%, +36 in T.I.

E’ giovedì 6 gennaio 2022, giorno dell’Epifenia, e anche oggi scopriremo il bollettino coronavirus del ministero della salute con l’aggiornamento di tutti i principali indicatori, dai nuovi contagiati alle vittime da covid, passando per i ricoveri ospedalieri. Appuntamento previsto come sempre dopo le ore 17:00, nel frattempo diamo una letta veloce all’ultimo report pubblicato, quello di ieri, quando i nuovi contagi sono stati in totale 189.109 a fronte di 1.094.255 tamponi processati fra antigenici e molecolari. Il tasso di positività, l’incidenza dei casi di covid sul totale dei test, è stato pari al 17.3 per cento, mentre il numero di vittime da covid segnava ieri la cifra di 231.

Gli ospedali italiani, nel frattempo, continuano a riempirsi sempre di più, e anche ieri sono stati segnalati degli incrementi in terapia intensiva così come in area medica. Nel primo caso il dato aggiornato segna quota 1.418 allettati, numero cresciuto di 36 unità, mentre nel secondo la cifra totale è giunta a 13.364 pazienti, +452 rispetto alla precedente comunicazione. Infine il report della regione Lombardia, con 51.587 nuovi contagiati, così come da bollettino di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 6 GENNAIO: BALDANTI SU OMICRON

I contagi continuano quindi ad aumentare ma da più parti si sta sottolineando la minore gravità dell’infezione, in quanto Omicron sembrerebbe essere molto meno aggressiva rispetto a Delta. Ne ha parlato anche Fausto Baldanti, responsabile del laboratorio di virologia molecolare del policlinico San Matteo di Pavia, che intervistato ieri dal quotidiano La Repubblica ha spiegato: “Con Omicron la trasformazione del Covid in semplice raffreddore è un po’ più vicina. Uno studio a cui ho lavorato, ancora in fase di preprint, ci mostra che la variante si lega meno al recettore Ace2, la porta d’ingresso che il virus usa per entrare nelle nostre cellule. Altri hanno poi osservato che Omicron si concentra nelle alte vie respiratorie e non nei polmoni”.

Baldanti ha poi specificato: “Tutto ciò può suggerire una progressiva ‘raffreddorizzazione’ del virus. Non sappiamo quanto tempo ci vorrà. O se a farlo diventare come un raffreddore sarà proprio Omicron, o una variante futura. Già quattro coronavirus che oggi portano il raffreddore hanno avuto un’evoluzione simile: in quel caso sono serviti diversi decenni, per il Sars-CoV-2 potrebbe succedere molto prima perché con l’enorme pressione vaccinale odierna acceleriamo il processo”.



