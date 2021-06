BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 6 GIUGNO/ Ministero Salute: 51 morti, 2.275 nuovi casi

Sono ancora 51 le vittime positive al coronavirus nelle ultime 24 ore: i dati del bollettino quotidiano del Ministero della Salute mostrano la conferma del “ridimensionamento” della pandemia in questo ultimo mese, con ancora 2.275 nuovi casi che risultano una volta di più inferiori al numero di guariti-dimessi (5.321 tra sabato e domenica).

Da inizio pandemia sono 126.523 le persone che hanno perso la vita per il coronavirus, un dato che resta drammatico ma che vede per fortuna una decisa frenata nei decessi quotidiano: la campagna vaccinale porta i suoi copiosi effetti, con l’ultimo studio Iss che certifica come solo lo 0,8% dei vaccinati è risultato positivo al tampone dopo il termine del ciclo vaccinale. Il tasso di positività sale all’1,5% a fronte di 149.958 tamponi-test rapidi processati nelle ultime 24 ore in Italia: positivi ancora al Covid-19 sono 192.272, di questi però 5.737 (-244 rispetto a ieri) sono ancora ricoverati con sintomi Covid, con in particolare 774 terapie intensive ancora occupate (-14). A livello di contagio regionale, la Lombardia conta 359 nuovi casi di coronavirus, 255 in Campania, 233 nel Lazio, 275 in Sicilia, 193 in Toscana, 172 in Emilia Romagna. (agg. di Niccolò Magnani)

IL BOLLETTINO DI IERI

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con il bollettino Coronavirus Italia, che anche quest’oggi, domenica 6 giugno 2021, offrirà uno spaccato preciso della situazione pandemica aggiornata nel nostro Paese, a cominciare dall’andamento dei contagi, fortunatamente in netto miglioramento nelle ultime settimane, e dalla pressione sugli ospedali, andata via via affievolendosi con il passare delle giornate, complice anche l’avanzamento della campagna vaccinale negli hub e nei centri disseminati lungo tutto lo Stivale.

Stando agli ultimi dati comunicati dal Ministero della Salute nel pomeriggio di ieri, il tasso di positività si è attestato all’1%, con un calo dello 0,1% alle luce dei 2.436 contagiati a fronte di 238.632 tamponi. Diminuisce anche il numero delle vittime quotidiane: sono stati 57 i morti registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 7.200 guariti. Le persone attualmente positive al Coronavirus sono 195.369, di cui 189.388 in isolamento domiciliare, mentre 5.193 sono i ricoverati con sintomi (-295). 788, invece, i malati ricoverati in terapia intensiva (-48), dove si sono riscontrati 20 ingressi giornalieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA OGGI, LE DISCOTECHE…

In attesa di scoprire i dati che compongono il nuovo bollettino Coronavirus Italia, si può sottolineare con convinzione che la situazione sia in netto miglioramento rispetto a pochi mesi fa, tanto che, a decorrere dalla giornata di domani, Abruzzo, Umbria, Liguria e Veneto entreranno ufficialmente in zona bianca, con l’eliminazione immediata del coprifuoco. Ricordiamo che l’indice Rt è calato a 0,68 e non ci sono regioni a rischio nel nostro Paese, grazie anche agli oltre 12 milioni di connazionali che hanno ricevuto la doppia dose di vaccino (l’Italia è al secondo posto assoluto in Europa in termini di popolazione interamente vaccinata, subito dopo la Germania e davanti a Francia e a Spagna). Intanto, mentre le riaperture sono in gran parte avvenute e se ne profilano altre a stretto giro di posta, il mondo delle discoteche e sale da ballo fa sentire la propria voce mediante i sindacati: “Se entro il prossimo 21 giugno l’esecutivo non si esprime, decideremo di riaprire dal primo luglio”. Nei giorni scorsi, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa aveva individuato nel mese di luglio la data realistica per la ripartenza del settore, a cui urge restituire dignità.

