Bollettino coronavirus Ministero Salute 6 luglio/ +375 ricoveri, positività 28.4%

Facciamo il punto sulla pandemia di covid in Italia con il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute aggiornato ad oggi, giovedì 6 luglio 2022. Continua la nuova ondata nel nostro Paese, con i contagi che sono aumentati in maniera consistente nell’ultima settimana, anche se gli ospedali per ora non registrano situazioni di particolare allarme. In attesa di scoprire tutti i numeri ufficiali odierni rivediamo brevemente il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi casi emersi sono stati 132.274 su 464.732 test anti covid elaborati, sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Il tasso di positività continua ad essere elevatissimo, ieri del 28.4 per cento, mentre i morti si stanno assestando da tempo sotto le 100 unità, ieri altri 57 decessi, per un aggiornamento dal 20 febbraio di due anni fa, giorno di scoppio della pandemia, pari a 168.545 vittime. Negli ospedali la situazione attuale racconta di 323 ricoverati in terapia intensiva e altri 8.003 in area non critica, il che significa che rispetto al precedente report si è registrata una variazione di +20 e +355. Infine uno sguardo alla regione Lombardia dove i contagiati, come da bollettino di ieri, sono stati 19.037.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 6 LUGLIO: IL COMMENTO DI COSTA

E nella giornata di ieri è tornato nuovamente allo scoperto il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, che intervistato dai microfoni da Tg1 Mattina, su Rai Uno, ha invitato a non creare allarmi, smentendo la possibilità di un nuovo lockdown a partire dal prossimo autunno: “Lo escludo – racconta in diretta tv l’esponente di Noi con l’Italia – dobbiamo osservare la pressione sugli ospedali e i numeri del Covid sono gestibili. Poi serve prudenza e senso di responsabilità ma paura no”. Poi

Costa ha spiegato: “Credo che significhi prendere atto che siamo in una fase endemica. Ovviamente dobbiamo attendere che passi questo momento di innalzamento dei contagi, che fortunatamente non sta producendo una pressione sui nostri ospedali, dove i numeri sono ancora ampiamente sotto controllo. Credo che dobbiamo veicolare correttamente – ha concluso – prudenza e senso di responsabilità e non messaggi di allarmismo e di paura”.











