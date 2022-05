Bollettino coronavirus Ministero Salute 6 maggio/ Boom guariti, -232 ricoverati

E’ tutto pronto per il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, venerdì 6 maggio 2022. Nelle prossime ore scopriremo l’andamento della curva pandemica, che in questa settimana che volge alla conclusione ha confermato il trend positivo dell’ultimo mese, quindi contagi piuttosto alti ma ospedalizzazioni contenute. Una tendenza che è stata accertata anche dal bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi contagiati sono stati in totale 48.255 su 327.178 tamponi analizzati.

Un doppio dato che ha permesso di ottenere il tasso di positività, l’incidenza dei contagi sui test, pari al 14.7 per cento, numero che resta piuttosto alto. Per quanto riguarda invece la situazione ospedaliera, nei nosocomi dello stivale vi sono al momento 369 ricoverati in terapia intensiva, dato che è diminuito rispetto al report di 48 ore fa di 2 casi, e altri 9.384 in area non critica, per una decrescita di ben 230 pazienti. Infine i numeri della regione Lombardia, che attraverso il bollettino di ieri ha comunicato altri 6.362 casi di positività.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 6 MAGGIO: ANDREONI SULLE MASCHERINE A LAVORO

E la decisione di del governo Draghi, insieme ai sindacati, di mantenere l’obbligo delle mascherine sul luogo di lavoro, settore privato, ha fatto storcere il naso a numerosi addetti ai lavori, come ad esempio allo stimato professor Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), nonché voce autorevole in questi ultimi due anni di pandemia di covid.

Interpellato nella giornata di ieri da parte dei microfoni dell’agenzia Adnkronos, ha spiegato: “Le differenze nell’uso delle mascherine sui luoghi di lavoro al chiuso nel pubblico e nel privato sono incomprensibili perché non è che nel primo non c’è il rischio di contagiarsi e nel secondo sì”. A preoccupare in particolare l’infettivologo è “la confusione che si genera negli italiani con questi messaggi, così hanno la sensazione che il dispositivo non serva più”.

