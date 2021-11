Bollettino coronavirus Ministero Salute 6 novembre/ Contagi tornano sopra i 6000

Contagi in aumento in Italia anche se per il momento la situazione resta sotto i livelli di guardia. I dati degli scorsi giorni stanno confermando il trend negativo e con grande probabilità si verificherà lo stesso anche per il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, sabato 6 novembre 2021. In attesa della comunicazione, che giungerà come sempre nel tardo pomeriggio, rivediamo brevemente tutti i numeri del report di ieri, a cominciare dai nuovi contagiati emersi, leggasi in totale 6.764 a fronte di 543.414 test anti covid elaborati, sia antigenici quanto molecolari.

I morti registrati nelle scorse ore sono invece stati 51, per un totale da inizio pandemia pari a 132.334, mentre, a livello di ricoveri, si registrano ad oggi 395 pazienti nelle terapie intensive dei nosocomi italiani, dato in crescita di 12 unità rispetto alla comunicazione precedente, e altri 3.124 invece in area medica, un numero variato di 79 pazienti in più. Infine, per quanto riguarda la regione Lombardia, sono stati comunicati ieri 840 nuovi casi di positività. (qui il bollettino completo)

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 6 NOVEMBRE: “SIAMO NELLA QUARTA ONDATA COVID”

I numeri sono quindi in costante rialzato, anche se non allarmanti, ma l’Ema ha annunciato l’arrivo di fatto ufficiale della quarta ondata di covid da quasi due anni a questa parte. Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici dell’Agenzia europea del farmaco, ha infatti spiegato nella giornata di ieri: “Siamo entrati nella quarta ondata di Covid-19”, rispondendo ad una domanda su quali saranno i tempi necessari per approvare la pillola molnupiravir di Merck.

E proprio a riguardo ha specificato che “è stata avviata la rolling review”, una procedura che serve per accorciare i tempi: “Stiamo cercando di velocizzare così da raggiungere un’autorizzazione prima possibile. Ma nel frattempo – spiega, come si legge su Skytg24 – siccome stiamo entrando, siamo già entrati, nella quarta ondata di questa pandemia, stiamo considerando se un’opinione scientifica dell’Ema possa supportare un’autorizzazione per l’uso d’emergenza a livello dei singoli Stati membri”.

