Bollettino coronavirus Ministero Salute 7 agosto/ Calano contagi e positività

Scopriamo insieme il bollettino coronavirus della giornata di oggi, sabato 7 agosto 2021, con tutti i nuovi dati riguardanti i contagi, la situazione negli ospedali e le vittime. Il report sarà comunicato come sempre dopo le ore 17:00, nel frattempo, rivediamo i numeri di ieri, che hanno dato dei timidi segnali di miglioramento: se si tratterà di un’inversione di marcia o meno lo scopriremo forse già da questa sera. In ogni caso i positivi emersi sono stati 6.599 a fronte 244.657 con un tasso di positività del 2.7%, mentre giovedì i casi emersi erano stati 7.230 con una positività del 3.4%.

Massimo Galli/ “Con l'Alfa boom di casi covid fra i bimbi, la Delta è molto peggio”

Restano invece stabili i morti, ieri altri 24 contro i 27 di 48 ore fa, mentre i pazienti in terapia intensiva sono cresciuti di 9 unità portandosi a 277, con l’aggiunta dei 2.449 allettati in area medica, dato quest’ultimo in salita di 40 unità in 24 ore. Al momento troviamo 104.685 positivi in tutta Italia, mentre, a livello regionale, si segnalano Sicilia, Lazio e Toscana come prime tre regioni con più contagi, mentre la Lombardia ha comunicato ieri 664 contagi (qui il bollettino).

Sileri/ “Green Pass? Con l'80% dei vaccinati tutti questi discorsi verranno meno”

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 7 AGOSTO, IL PUNTO DI SILERI

Per analizzare l’andamento della curva dei contagi è intervenuto il viceministro della salute, Pierpaolo Sileri, che parlando ai microfoni di SkyTg24, ha spiegato: “In questo momento abbiamo una vaccinazione che sta andando molto bene, un virus che è vero che ha numeri in salita, ma che credo si stabilizzeranno come accaduto nel Regno Unito, grazie alla vaccinazione e grazie al fatto che ogni ondata ha una durata abbastanza fissa di 50-60 giorni”.

Quindi il numero due del ministro Speranza dispensa un moderato ottimismo: “Le cose stanno andando bene, se poi avessimo una variante che elude il vaccino o dei buchi per cui dovessimo avere dei cluster nel Paese è chiaro che qualcosa dovrà essere adattato, al momento credo che per un bel po’ quello che è stato fatto fino ad oggi sia sufficiente e infatti i risultati si stanno vedendo”-

Luca Palamara/ "Mi candido perchè è necessaria una operazione verità sulla giustizia"

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 6 AGOSTO





© RIPRODUZIONE RISERVATA