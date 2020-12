Bollettino coronavirus Ministero Salute 7 dicembre/ Superata quota 60mila morti

E’ lunedì 7 dicembre 2020 e anche questa sera, indicativamente fra le ore 17:00 e le 18:00, verranno comunicati i nuovi dati relativi alla pandemia di coronavirus in Italia, i numeri contenuti nel nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. La curva continua la sua lenta decrescita, ma per vedere la luce in fondo al tunnel sono necessari ancora numerosi sforzi e sacrifici, e solo per il mese di gennaio dovremmo iniziare a rialzare un po’ la testa. Ieri sono stati comunicati 18.887 nuovi casi di covid-19 (totale contagi da febbraio 1.728.878) sui 163.550 tamponi processati, con un rapporto fra test e positivi che è risalito dello 0.8%, portandosi all’11.54. Purtroppo continua a restare ancora alto il numero delle vittime, ieri 564, per un totale dall’inizio dell’emergenza che ha sfondato quota 60mila, precisamente 60.078. Risalgono anche i numeri relativi agli attuali positivi, 755.306, + 1.137, mentre continua il boom dei guariti, ben 17.186 in più in sole 24 ore.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, C’È IL CASO ABRUZZO

Altro dato significativo è il calo dei ricoverati nelle terapie intensive, -63, mentre nei reparti di degenza ordinaria il numero è purtroppo tornato a salire, +233 per un totale di 30.391 posti letto occupati. A livello regionale, migliora la situazione della Lombardia, ieri a quota 2.413 casi e seconda zona con più contagi dopo il Veneto, regione più infetta con 3.444 nuovi contagiati. “Medaglia di bronzo” per la Puglia con 1.789 contagiati, seguita a ruota dall’Emilia Romagna con 1.788. Intanto è scoppiato il caso Abruzzo, con il governatore Marco Marsilio che ha deciso in autonomia di sottoscrivere l’ordinanza che permette alla stessa regione di ritornare in zona arancione. Non c’è comunque l’avvallo del governo, che dovrebbe arrivare solamente da mercoledì, fra 48 ore, dopo che saranno scaduti i termini del monitoraggio. Una volta che giungerà l’ufficialità l’intera penisola sarà colorata di arancione/giallo. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero salute di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 6 DICEMBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA