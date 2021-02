Bollettino coronavirus Ministero Salute 7 febbraio/ 91mila morti in meno di un anno

E’ tutto pronto per il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il report contenente i dati di oggi, domenica 7 febbraio. L’appuntamento è fissato come sempre attorno alle ore 17:00 di questa sera, nell’attesa, andiamo a rivedere i dati comunicati nella giornata di ieri. Gli ultimi aggiornamenti ci raccontano di una curva tendenzialmente in linea con i dati precedenti, con 13.442 (contro i 14.218 di venerdì) nuovi casi emersi 24 ore fa, con l’aggiunta di 385 morti (sono 91.003 i decessi da inizio pandemia).

Bene il tasso di positività, che è tornato a scendere e che si è portato al 4.7% dopo il 5.2% di venerdì a seguito del più alto rapporto fra positivi e tamponi eseguiti, così come reso noto dal ministero della salute. Altro dato positivo che fa ben sperare, il calo dei ricoveri sia in terapia intensiva, 32 in meno (totale 2.110), sia nei reparti di degenza ordinaria, 167 in meno per un totale di 15.408. La Lombardia resta la regione con più casi, 1.923, seguita dalla Campania sopra i 1500 e dall’Emilia Romagna a quasi 1.400, mentre il numero delle persone al momento positive scende ancora, portandosi a 427.034.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 7 FEBBRAIO, L’APPELLO DI TOTI

Intanto nella giornata di ieri è uscito allo scoperto il governatore della regione Liguria, Giovanni Toti, che attraverso un post su Facebook si è appellato al futuro governo che sta nascendo, chiedendo che vengano riaperte piscine e palestre, chiuse da troppi mesi: «Per alcune categorie il ritorno in zona gialla purtroppo non ha fatto alcuna differenza: parlo di piscine e palestre, che da mesi ormai sono costrette a restare chiuse, senza ristori adeguati né certezze per il futuro. Attività che tanto avevano investito per adeguarsi alle norme anti Covid e garantire la sicurezza dei loro clienti. Lo sport non solo porta lavoro a tante famiglie ma contribuisce alla nostra salute e per le persone con disabilità rappresenta una vera e propria terapia. Mi auguro – ha concluso – che il Governo che arriverà dia finalmente risposte certe a queste attività, che tanto si sono sacrificate e che, al pari delle altre, hanno diritto di tornare al lavoro in sicurezza. Impariamo a convivere con il virus non solo a parole ma nei fatti: con soluzioni e regole precise ripartire si può e si deve».

