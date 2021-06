BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 7 GIUGNO/ Ministero Salute: 65 morti, 1.273 nuovi casi

Nuovo “crollo” di tamponi durante il weekend, ma sostanziale conferma di tutti i trend degli ultimi giorni anche nel nuovo bollettino coronavirus diffuso dal Ministero della Salute questo pomeriggio: sono 1.273 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore, con 5.024 guariti-dimessi e con purtroppo anche 65 vittime positive al Covid-19 (126.588 da inizio pandemia).

Al momento sono ancora contagiati dal coronavirus ben 188.453 italiani (calo di 3.819 rispetto a ieri), di cui 182.784 in isolamento domiciliare con zero o pochi sintomi, 759 le terapie intensive (-15 rispetto a ieri) e 4.910 i ricoverati con sintomi nei reparti Covid, calo di 53 unità rispetto alla giornata di domenica. Il tasso di positività resta fermo all’1,5%, a fronte di 84.567 tamponi-test rapidi processati nelle ultime 24 ore: a livello di contagi regionali, la Campania “guida” il gruppo con 177 nuovi casi, segue Lazio 170, Toscana 160 Sicilia con 156, Lombardia 142, Emilia Romagna 155. (agg. di Niccolò Magnani)

IL BOLLETTINO DI IERI

Verrà comunicato come sempre dopo le ore 17:00 il bollettino coronavirus del ministero salute di oggi, lunedì 7 giugno 2021. Appuntamento quindi con il classico report che ci permetterà di capire come è evoluta la curva dei contagi e che storicamente il lunedì mostrerà numeri al ribasso visti i pochi tamponi processati nel weekend. I dati restano comunque a livelli contenuti, così come si è potuto appurare anche dal bollettino di ieri sera, quando i casi scoperti sono stati 2.275 con l’aggiunta di 51 morti.

I tamponi processati sono stati 149.958, con un tasso di positività che è quindi risalito dal record di sabato dell’1% all’1.5 di ieri, mantenendosi comunque in un range molto positivo. Come ormai sta accadendo da un paio di mesi a questa parte, prosegue il calo dei ricoverati, con 14 pazienti in meno in terapia intensiva, per un totale di 774 ricoverati gravi, mentre nei reparti ordinari il computo aggiornato segna 4.963 allettati grazie ai 230 in meno nelle scorse 24 ore. Infine, la regione Lombardia è quella che ha comunicato il maggior numero di casi ieri, 359 (qui il bollettino completo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 7 GIUGNO, IL COMMENTO DEL PROF BASSETTI

Nella giornata di ieri è intanto uscito allo scoperto il professor Bassetti della clinica San Martino di Genova, Matteo Bassetti, che ha parlato della copertura dei vaccini contro le varianti: “Dobbiamo guardare al fatto che noi in Italia siamo stati rigidi con la seconda dose Pfizer – le parole rilasciate ai microfoni dell’Adnkronos – fatta al massimo 42 giorni dalla prima e questo, come ha dimostrato lo studio su ‘Lancet’, dà una botta di anticorpi tale per cui il vaccino copre tutte le varianti. Stiamo tranquilli, sono vaccini che funzionano molto bene anche contro le varianti saltate fuori nell’ultimo periodo. Quattro mesi fa c’era chi diceva che non avrebbero funzionato, invece no. Diamo ancora più forza a questi vaccini che sono la risposta alla pandemia: sono stati prodotti un anno fa e ancora funzionano alla grande”.

Diverso invece quanto sta accadendo in Gran Bretagna: “In Gran Bretagna – aggiunge Bassetti – dove in questo momento c’è un aumento dei casi legato alla diffusione della variante indiana, l’effetto della copertura dei vaccini potrebbe essere stato limitato dall’aver scelto di fare a tutti una sola dose e molti contagi potrebbero essersi verificati tra la prima dose e il richiamo. Ma nel nostro Paese dobbiamo stare tranquilli”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 6 GIUGNO





