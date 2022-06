Bollettino coronavirus Ministero Salute 7 giugno/ Superata quota 167mila morti covid

E’ giunto il momento come ogni mattina di andare ad analizzare la situazione covid in Italia grazie al nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il report aggiornato ad oggi, martedì 7 giugno 2022. Nel nostro Paese il virus sta continuando la sua lenta “ritirata” grazie anche ad un clima sfavorevole allo stesso, e anche nel bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri è stata confermata questa tendenza positiva. In totale i contagi emersi nelle scorse 24 ore sono infatti stati 8.512 su 75.010 tamponi processati.

Il tasso di positività è stato invece pari all’11.3 per cento, mentre il numero delle vittime da covid comunicato ieri è stato pari a 70, per un totale da inizio pandemia, il 20 febbraio di due anni fa, pari a 167.019. Uno sguardo alla situazione ospedaliera italiana, dove ad oggi vi sono 4.453 ricoverati in area medica e altri 217 in terapia intensiva, il che significa che rispetto alla precedente comunicazione si è registrato rispettivamente un +42 e un -1. Infine il consueto sguardo alla regione Lombardia, con il bollettino dedicato di ieri che ha segnalato altri 893 casi di positività.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 7 GIUGNO: SCOPERTO NUOVO CORONAVIRUS

E a proposito di covid, e soprattutto di coronavirus, nella giornata di ieri è emersa la notizia di una nuova versione di questo virus scoperto fra i roditori. Secondo quanto scrive Skytg24.it, la scoperta è stata fatta in Svezia, ed è avvenuta analizzando una specie di roditori molto comune in tutta Europa, ovvero, le arvicole rossastre. Il nuovo coronavirus si chiama virus di Grimsoe, dal nome della località vicino a Stoccolma dove è stato individuato, e ad oggi non è dato sapere se lo stesso sia pericolo o meno per l’uomo.

Secondo quanto sottolineano i ricercatori guidati dall’Università svedese di Uppsala, è consigliabile rafforzare la sorveglianza dei virus portati dalla fauna selvatica, e soprattutto quelli che vivono a stretto contatto con l’uomo. E del covid ne ha parlato anche l’autorevole quotidiano Le Figaro, che scrive: “Il Covid è sul punto di diventare un virus stagionale. In Francia (ma non solo ndr) ha esposto le nostre debolezze, abbattuto certi tabù, anticipato segnali di declino, ha fatto da segnale d’allarme”. Le Figaro comunque conclude dicendo che “questo grande avvertimento non ha ancora prodotto cambiamenti apprezzabili”.











