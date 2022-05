Bollettino coronavirus Ministero Salute 7 maggio/ -226 ricoveri, positività 14.5%

Scopriamo il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, sabato 7 maggio 2022, la consueta fotografia della situazione covid in Italia. La comunicazione sarà diramata puntualmente attorno alle ore 17:00 di questa sera, appuntamento ormai fisso da più di due anni a questa parte per scoprire l’andamento del virus. Nell’attesa, rileggiamo il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 43.947 su 302.406 tamponi processati, per un tasso di positività del 14.5 per cento.

Il numero di vittime è stato invece ieri pari a 125, dato ancora altissimo e che ha portato il totale di morti da inizio pandemia pari a 164.304. Per quanto riguarda invece la situazione ospedaliera, il tutto appare ancora sotto controllo, visto che i ricoverati in terapia intensiva sono 363 dato in decrescita di 6 unità, mentre in area medica il numero totale di allettati segna oggi quota 9.164, pari ad un decremento di 220 pazienti. Infine il consueto veloce sguardo alla regione Lombardia, che nel bollettino di ieri ha comunicato altri 5.747 casi di positività.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 7 MAGGIO: L’ALLARME DELL’OMS

E nella giornata di ieri è tornata a farsi sentire l’Oms, l’organizzazione mondiale della sanità, sottolineando come la pandemia di covid abbia messo in luce alcuni dati che forse non erano chiari in merito alle ospedalizzazioni, ovvero, che un numero di ricoverati compresi fra il 7 e il 15 per cento (a seconda dei paesi d’origine), è vittima di infezione ospedaliera, e uno su dieci alla fine muore (il 10%).

I numeri sono contenuti nel “Global report on infection prevention and control”, riportati nella giornata di ieri da Sky Tg24: “La pandemia di Covid-19 ha messo in luce molte sfide e lacune sul tema della prevenzione e controllo delle infezioni in tutte le regioni e i Paesi, anche quelli che avevano programmi piu’ avanzati”, sono le parole del direttore generale dell’Organizzatore mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Ha anche fornito un’opportunità – ha aggiunto – senza precedenti per fare il punto della situazione e aumentare rapidamente la preparazione e la risposta alle epidemie. La nostra sfida ora è garantire che tutti i paesi siano in grado di allocare le risorse umane, le forniture e le infrastrutture necessarie”.

