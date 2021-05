Bollettino coronavirus Ministero Salute 7 maggio/ 713 ricoveri in meno in 24 ore

Il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute sarà comunicato nella serata di oggi, venerdì 7 maggio 2021. Nel frattempo andiamo a ripassare i numeri di ieri, rileggendo il report comunicato giovedì (qui il bollettino completo), che ha segnalato un leggero rialzo dei casi e del tasso di positività. Ieri i contagi sono stati infatti 11.807 a fronte di 324.640 tamponi processati, con un tasso di positività che è cresciuto di 0.4%, dal 3.2 al 3.6 attuale.

Resta stabile il numero delle vittime, ieri 258 contro le 267 comunicate nella giornata di mercoledì, mentre continuano ad essere positive le notizie dal fronte ospedaliero, dove troviamo al momento 16.867 persone ricoverate nei reparti di degenza ordinaria, numero decresciuto di ben 653 unità, e altre 2.308 in terapia intensiva, dato in calo di 60 pazienti. Per quanto riguarda le regioni con più casi, infine, la Lombardia torna a superare la soglia dei 2.000 contagi, leggasi 2.151 (qui il report di ieri), seguita dalla Campania a 1.504 e dalla Sicilia a 1.202.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 7 MAGGIO, SECONDA DOSE DOPO 42 GIORNI?

Intanto il Cts ha dato come indicazione di allungare la seconda dose di vaccino a 42 giorni, poco meno di un mese e mezzo, di modo da favorire una somministrazione della prima dose a più persone possibili e creare così una prima protezione. “L’obiettivo è vaccinare più persone possibili con la prima dose – commenta Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, parlando ai microfoni dell’Adnkronos – quindi la scelta di spostare a 42 gironi il richiamo per Moderna e Pfizer va bene. Abbiamo visto che in altri Paesi – ha aggiunto – la scelta ha funzionato. Ricordiamoci che fare la seconda dose è molto importante soprattutto negli anziani. Ma si possono aspettare anche 42 giorni”.

Concorde anche il direttore della clinica San Martino di Genova, Matteo Bassetti: “Allungare a 42 giorni il richiamo per i vaccini Pfizer e Moderna è una scelta di buon senso. Spostando la seconda dose si consente di vaccinare il doppio di delle persone, senza rischi perché la copertura dopo la prima dose è molto alta. Dal Cts e dall’Aifa è arrivata una decisione molto ragionevole”.

