Bollettino Coronavirus Ministero Salute 7 marzo/ Italia a un passo dai 100mila morti

Anche quest’oggi, domenica 7 marzo 2021, scopriremo quale evoluzione ha subìto la curva dei contagi in Italia attraverso il nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute. Analizzeremo quindi i nuovi positivi, i morti, la situazione ospedaliera, il tasso di positività e tutti gli altri dati statistici, al fine di comprendere al meglio il quadro generale della situazione. Intanto, proviamo a ricapitolare i numeri comunicati nella giornata di ieri, quando i nuovi casi rilevati sono stati 23.641, con l’aggiunta di 307 decessi.

Il computo delle vittime Covid da inizio pandemia si è così portato a quota 99.578, cifra che sta lentamente volgendo verso la drammatica soglia dei centomila, mentre le persone che hanno contratto il Covid-19 da un anno a questa parte sono oltre 3 milioni (3.946.762). Segnali di peggioramento giungono anche dal tasso di positività, che è cresciuto dello 0,3% nelle ultime ventiquattr’ore, passando dal 6,4% di venerdì al 6,7% di ieri, ma negli ospedali la situazione resta complicata, con 46 ingressi in più nei reparti di terapia intensiva (totale 2.571) e 327, invece, in quelli di degenza normale (totale 20.701).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 7 MARZO

In attesa di scoprire dunque i nuovi dati relativi al bollettino Coronavirus Italia odierno, vale la pena soffermarsi sulle dichiarazioni rilasciate a “Il Corriere della Sera” dal ministro della Salute, Roberto Speranza, circa la situazione pandemica attuale nel nostro Paese: “Abbiamo confermato il modello per fasce perché ci sono situazioni geografiche molto diverse. È chiaro che monitoreremo giorno per giorno l’evoluzione epidemiologica, adattando le misure alla luce delle varianti. Io sono rigorista perché sono realista. Ricevo chiamate preoccupate dei governatori, che stanno firmando ordinanze restrittive anche da zone rosse”. Successivamente, Speranza ha osservato che “la seconda ondata non è mai finita: assistiamo a una ripresa molto forte dovuta all’impatto delle varianti, che ci sta portando a misure sempre più restrittive sui territori”. Infine, sui vaccini “i nostri numeri sono in linea con Germania e Francia. Figliuolo farà un gran lavoro che ci consentirà di accelerare ancora di più la campagna quando finalmente avremo molte più dosi”.

