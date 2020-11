Bollettino coronavirus Ministero Salute 7 novembre/ 472mila persone in isolamento

Il bollettino coronavirus del ministero della salute ha comunicato ieri un nuovo record di contagi: in tutta Italia sono stati infatti ben 37.809 i nuovi casi scoperti, contro i 34.505 del giorno precedente. Numeri elevati a fronte anche di un nuovo record di tamponi, ben 234.245, all’incirca 15mila in più rispetto a quelli di giovedì. Resta stabile il numero delle vittime, ieri 446 contro le 445 del giorno precedente, mentre sale di nuovo il rapporto fra i positivi e i tamponi, passando dal 15.69% al 16.14. Da quando è scoppiata l’emergenza, lo scorso 21 febbraio, sono emersi 862.681 casi di positività in Italia, e di questi 40.638 persone non ce l’hanno fatta. Numeri che fotografano una situazione drammatica, ed è in particolare la questione ospedali quella che preoccupa maggiormente, visto che ieri sono aumentati di altri 124 i pazienti nei reparti di terapia intensiva d’Italia, portandosi ad un totale di 2.515. Nei reparti di degenza ordinaria, invece, vi sono al momento 24.005 persone ricoverate, 749 in più rispetto a 48 ore fa, con l’aggiunta di 472.598 persone in isolamento domiciliare.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, LOMBARDIA E PIEMONTE REGIONI CON PIÙ CASI

Ancora una volta il bollettino coronavirus del Ministero della Salute evidenzia come la regione con più contagiati sia la Lombardia, ieri 9.934, ma al secondo posto troviamo il Piemonte, a quota 4.878, distanziato di circa 300 casi dalla Campania, 4.508. Seguono poi Veneto, Lazio e Toscana, le altre regioni con più contagiati registrati ieri. E a proposito di regioni, continua la querelle sulla divisione dell’Italia in zone, e ieri sulla questione è intervenuto anche il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza: “Perché la Campania, che ci si aspettava di trovare in zona rossa, è invece gialla? La Regione ha molti casi – le parole dell’epidemiologo durante il consueto punto stampa – ma ha un Rt molto più basso ad esempio di Lombardia o Calabria. Evidentemente – ha proseguito Rezza – la trasmissione è molto aumentata nelle scorse settimane, ma adesso in qualche modo si è stabilizzata. Per questo motivo oggi c’è un Rt non particolarmente alto, anche se il numero di casi è ancora elevato. Le ordinanze regionali possono avere avuto un certo effetto sulla trasmissione”. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE DEL 6 NOVEMBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA