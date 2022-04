Bollettino coronavirus Ministero Salute 8 aprile/ -81 ricoveri, positività 14.8%

E’ tempo di visionare il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il report di oggi, venerdì 8 aprile 2022. Sta per concludersi una nuova settimana, la prima intera da quando è “scaduto” lo stato di emergenza, e la situazione covid continua ad essere assolutamente da attenzionare. I contagi restano ancora piuttosto elevati ma fortunatamente il numero di positivi non è associato ad un rialzo degli ospedalizzati. A confermare il trend è stato il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, che ha comunicato altri 69.596 contagiati su 469.803 tamponi processati, sia molecolari quanto antigenici rapidi.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 8 aprile/ Positività 12.8%, -81 ricoverati

Il rapporto fra i due dati, il tasso di positività, è stato pari al 14.8 per cento, numero che resta sempre alto, e resta elevato anche il dato relativo alle vittime, ieri altre 149 per un totale da inizio pandemia pari a 161.122 decessi. Negli ospedali, invece, situazione tutto sommato tranquilla, visto che in terapia intensiva vi sono al momento 471 persone, in crescita di 5 unità, con altre 10.078 in area medica, -86. Infine il consueto sguardo al bollettino di ieri della Lombardia, che ha comunicato altri 9.368 casi di positività.

NUMERI COVID/ Incidenza, Rt, ricoveri: quando la confusione crea cattiva informazione

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 8 APRILE: IL COMMENTO DI SPERANZA

E’ tornato ad appellarsi alla prudenza e alla massima attenzione, nonostante lo stato di emergenza sia finito, il ministro della salute, Roberto Speranza. L’esponente del governo Draghi, in occasione del suo intervento all’evento ‘Spine 4.0: l’innovazione per la prevenzione e il trattamento delle patologie del rachide’, al ministero della Salute, ha spiegato: “E’ davvero un momento cruciale per la storia del nostro servizio sanitario nazionale – le parole riportate dal sito della redazione di SkyTg24 – Oggi è la giornata mondiale della Salute dell’Oms, che arriva in un momento cruciale per la sanità a livello globale e anche nel nostro Paese”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 7 APRILE/ +29 decessi, -51 ricoverati

Quindi Speranza ha aggiunto e concluso, applaudendo il Sistema sanitario nazionale: “Veniamo da 2 anni che hanno cambiato profondamente le nostre vite e le abitudini quotidiane e hanno creato una nuova consapevolezza generale: il Ssn è davvero la cosa più importante che abbiamo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA