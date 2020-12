Bollettino coronavirus Ministero Salute 8 dicembre/ 60.606 vittime per covid

Anche oggi, in un giorno di festa come l’8 dicembre, verrà reso pubblico il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. L’appuntamento, come avviene ormai da nove mesi a questa parte, è nella fascia oraria che va dalle 17:00 alle 18:00, quando scopriremo gli ultimi dati riguardanti i nuovi contagi, le vittime, i guariti, ed in particolare, la situazione ospedaliera. Dopo la flessione di ieri, classica del lunedì, oggi ci aspettiamo numeri in ascesa ma comunque che confermino una tendenza al rallentamento dell’epidemia. In attesa dell’ultimo bollettino, andiamo a rivedere brevemente i dati di ieri, cominciando dai nuovi contagi segnalati che sono stati. 13.720 con l’aggiunta di 528 persone decedute. Il totale di vittime dallo scoppio dell’emergenza sale così a quota 60.606, mentre i guariti sono stati 19.638 (computo aggiornato a 933.132). La Lombardia continua ad essere in forte calo, e dopo essere stata la seconda regione con il maggior numero di infetti nella giornata di domenica, ieri è scesa al terzo posto con 1.562 nuovi casi, dietro a Emilia Romagna a quota 1.891, e al Veneto, che ancora una volta si conferma la regione con più casi in Italia, leggasi 2.550.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, POLEMICA ABRUZZO

In attesa del nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, in Italia imperversa la polemica relativa alla regione Abruzzo, con il governatore Marsilio che ha firmato un’ordinanza che permette il passaggio da zona rossa a zona arancione, prima però della scadenza dei termini datata mercoledì 9 dicembre. Il governo ha replicato a muso duro alla decisione del presidente abruzzese, e a fianco di quest’ultimo si è schierata la leader dei Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che ha spiegato: “Solidarietà al governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio per le inaccettabili minacce ricevute dal Governo. Ignobile l’accusa di irresponsabilità e di mettere in pericolo la salute dei cittadini: l’Abruzzo è stata, insieme all’Alto Adige, l’unica regione ad aver anticipato l’ingresso in zona rossa prima della decisione del Governo e che ha avviato uno screening massivo per individuare asintomatici e spegnere focolai sul nascere. E che ora può riaprire le attività in sicurezza perché i dati epidemiologici lo consentono. I primi responsabili della diffusione del virus sono Conte e i suoi ministri, che pontificano in Tv ma non hanno fatto assolutamente nulla per fermare il contagio e aiutare famiglie e imprese in ginocchio”. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri

