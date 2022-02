Bollettino coronavirus Ministero Salute 8 febbraio/ -169 ricoveri, positività 10.5%

Siamo in attesa del bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, martedì 8 febbraio 2022. Appuntamento fissato al tardo pomeriggio odierno quando scopriremo se, come da copione, i nuovi casi di positività e i principali indicatori, continueranno la loro decrescita. In attesa della comunicazione ufficiale del dicastero, andiamo a rivedere il bollettino di ieri, quando i contagi emersi sono stati in totale 41.247, a fronte di 39.663 tamponi, sia antigenici quanto molecolari, per un tasso di positività che è stato pari al 10.5 per cento.

Continuano a diminuire i pazienti covid negli ospedali italiani, e ad oggi troviamo 1.423 allettati in terapia intensiva, dato in decrescita di 8 unità, e altri 18.675 in degenza ordinaria, numero cresciuto di 177 pazienti. Il numero dei morti resta purtroppo ancora alto, ieri altri 326 decessi per covid (totale dal febbraio 2020 pari a 149.097), mentre, per quanto riguarda la Lombardia, il bollettino di ieri segnalava 3.116 casi di positività.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 8 FEBBRAIO: LE PAROLE DI SILERI

E alla luce dei contagi in forte calo, a breve dovrebbero scomparire anche le mascherine all’aperto, così come annunciato nella giornata di ieri da parte di Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla salute. Intervistato dai microfoni del programma 24Mattino su Radio 24, ha affermato: “Da metà febbraio sarà rimosso l’obbligo delle mascherine all’aperto; prima o poi toglieremo anche quelle al chiuso, ma è troppo presto per parlarne, ci sarà una fase di transizione”. E ancora: “Sarà possibile riprendere in sicurezza alcune attività, come quelle delle discoteche grazie soprattutto al fatto che abbiamo l’85% di vaccinati, il 60% di persone che hanno già avuto la terza dose e una circolazione del virus che tende progressivamente ad essere più bassa”.

Sui No vax Sileri ha aggiunto: “Non mi pento delle mie parole, che peraltro andrebbero ascoltate bene: non ce l’avevo con i non vaccinati (riferendosi alle sue dichiarazioni ‘vi renderemo la vita difficile’, ndr) ma con i no vax complottisti, che vanno in tv a illustrare le loro teorie strampalate e mettono paura a chi ha già dei dubbi, continua a non vaccinarsi e nel frattempo magari contrae il virus e rischia di finire in terapia intensiva”.



