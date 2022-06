Bollettino coronavirus Ministero Salute 8 giugno/ +44 ricoveri, positività 12%

Anche nella giornata di oggi, mercoledì 8 giugno 2022, uscirà il bollettino coronavirus del ministero della salute, il report che ormai da due anni e mezzo a questa parte fotografa l’andamento del covid in Italia. La settimana prosegue sulla falsa riga di quelle precedenti, una situazione di assoluta tranquillità alla luce del fatto che i contagi stanno continuando a diminuire, e lo si è capito anche dal bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 28.082 su 233.553 test processati. Bene il tasso di positività, l’incidenza degli infetti sul totale dei tamponi, che si conferma in calo e ieri pari al 12 per cento, mentre non si arrestano le vittime da covid.

Il dato più triste, quello relativo ai morti da coronavirus, è infatti cresciuto nelle ultime 24 ore di altre 70 persone, per un totale dal 20 febbraio di due anni fa, pari a 167.089 decessi. Per quanto riguarda invece la situazione ospedaliera, si registra oggi una doppia variazione, leggasi 219 in terapia intensiva, e 4.342 in area medica, per un totale di pazienti rispettivamente pari a +2 e +42. Infine la regione Lombardia, per cui il bollettino di ieri ha comunicato 4.491 nuovi contagiati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 8 GIUGNO: IL COMMENTO DELLA GISMONDO

Il covid sta quindi battendo in ritirata ma nel contempo si sta diffondendo una nuova sottovariante, la Omicron 5, che risulta essere ancora più infettiva della numero 2, ma nel contempo meno grave. A riguardo ne ha parlato ieri la dottoressa Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano. Interpellata dai microfoni dell’Adnkronos ha spiegato ha raccontato: “Omicron 5 è ancora più contagiosa della Omicron 2 ma associata a una sintomatologia poco grave”.

In merito invece alle notizie che giungono dal Portogallo che raccontano di casi in aumento proprio per via della Omicron 5, la Gismondo sottolinea che si tratta di dati “in piena sintonia con quella che in base alla storia delle epidemie è la fase della coda pandemica”. Insomma, all’orizzonte non sembra esservi alcuna nuova ondata di covid, tutt’al più un’ondina, come del resto accadde anche un anno fa di questi tempi, in concomitanza con la vittoria della nazionala italiana agli Europei di calcio.











