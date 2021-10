Bollettino coronavirus Ministero Salute 8 ottobre/ Positività 1%, -53 ricoverati

Siamo in attesa del bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, venerdì 8 ottobre 2021. L’appuntamento è per le ore 17:30 circa, quando verranno comunicati tutti gli indicatori che abbiamo imparato a conoscere in questi quasi due anni di pandemia, a cominciare dal numero di contagiati, il tasso di positività e gli ospedalizzati. In Italia questa quarta ondata di covid sta ormai scemando definitivamente e senza fare troppi danni, e lo si è dimostrato anche attraverso il bollettino di ieri, quando i nuovi contagiati emersi sono stati 2.938 su 297.356 tamponi processati.

Un doppio numero che ha dato come risultante un tasso di positività pari all’1 per cento, una cifra sempre ottima, mentre, per quanto riguarda le vittime, non si riesce ancora ad appiattirle definitivamente, visto che anche ieri sono stati segnalati dei morti da covid, leggasi 41. Negli ospedali troviamo 403 ricoverati in terapia intensiva, dato diminuito di 12 unità, mentre a livello di area medica gli allettati con sintomi da coronavirus sono al momento 2.824. Infine segnaliamo i 295 nuovi contagiati emersi in Lombardia (qui il report di ieri).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 8 OTTOBRE: SALVINI SU DISCOTECHE E GREEN PASS

Intanto nella giornata di ieri è uscito nuovamente allo scoperto il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha ribadito la propria contrarietà al parere positivo del comitato tecnico scientifico sulla riapertura delle discoteche, ma solo al 35 per cento. “E’ una follia, non riaprono neanche i locali – ha spiegato Salvini come si legge su Skytg24.it – almeno il doppio di capienza, se tu chiedi il green pass e quindi chi entra è vaccinato o tamponato tu riapri al cento per cento. Questo vale per i cinema, i musei, gli stadi, gli uffici, tutti”.

Quindi il leader del Carroccio ha ribadito: “Se tu chiedi il green pass, quindi chiedi sicurezza in cambio restituisci lavoro. Quindi dove ci sono le aperture devono essere in sicurezza e totali”. Sul green pass ha poi spiegato: “Io ho il green pass. Ci sono milioni di italiani che non lo hanno e vorrei non rimanessero a casa senza lavoro e senza stipendio. La linea è questa: ringraziare chi si è vaccinato e non lasciare a casa lavoratori, pubblici e privati. Vorrei garantire il diritto alla salute e al lavoro a tutti gli italiani”. Nella serata di ieri il governo ha comunque deciso di portare la capienza al 50 per cento dei locali.



