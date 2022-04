Bollettino coronavirus Ministero Salute 9 aprile/ +15 ricoveri, positività 15.1%

Iniziamo il weekend con il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, sabato 9 aprile 2022. E’ tutto pronto per scoprire l’aggiornamento in merito alla pandemia di covid, il classico report contenente tutti i dati che abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi mesi, a cominciare dai nuovi contagiati, gli ospedalizzati, le vittime e via discorrendo. Il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute verrà rilasciato puntualmente dopo le 17:30, nel frattempo possiamo andare a dare uno sguardo alla comunicazione di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 66.535 su 442.029 tamponi analizzati, sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 9 aprile/ Positività 13.6%, +15 ricoveri

Il tasso di positività è stato pari al 15.1 per cento, un dato che continua ad essere ancora molto alto, a conferma della super contagiosità di Omicron, mentre, per quanto riguarda le vittime da covid, ieri il dato più triste segnava quota 144, per un totale di decessi dal 20 febbraio 2020 pari a 160.546. Negli ospedali troviamo al momento 462 ricoverati in terapia intensiva, dato in diminuzione di 9 unità, e altri 10.102 in area medica, in crescita di 24 alettati, infine, per quanto riguarda la regione Lombardia, il bollettino di ieri segnava quota 8.681 contagi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 8 APRILE/ Dati: +8.681 casi, 35 morti

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 9 APRILE: COSTA SULLA QUARTA DOSE

In attesa del nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, nella giornata di ieri è tornato a parlare il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, soffermandosi in particolare sulla quarta dose di vaccino, il secondo booster o richiamo. La prossima settimana si capirà se la somministrazione verrà estesa ad una platea più vasta, quindi non soltanto ai fragili, a cominciare dagli anziani, le persone storicamente più esposte per quanto riguarda il covid. “Sulla quarta dose l’Aifa si dovrebbe riunire il 12 aprile per fornire le indicazioni – ha detto ieri Costa parlando con i microfoni del programma radiofonico Radio anch’io su Radio 1 Rai – a oggi è ragionevole pensare che si proceda per i più anziani, gli over 80: è questo oggi l’intendimento della comunità scientifica”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 8 APRILE/ +144 morti 66.535 casi: dati Ministero Salute

Poi Costa ha spiegato: “L’Ema si è espressa e ha indicato di procedere per le fasce d’età più anziane. L’Aifa si esprimerà a giorni e credo sarà in linea con l’indicazione dell’Ema e cioè che in un primo momento si possa procedere solo per i più anziani, si parla di over 80 o over 70. La politica attenderà alle indicazioni”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA