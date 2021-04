Bollettino coronavirus Ministero Salute 9 aprile/ 3.663 in terapia intensiva, -20

E’ venerdì 9 aprile 2021 e anche oggi scopriremo il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. E’ una giornata importante quella di oggi in quanto alcune regioni potrebbero passare dopo un lungo periodo di rosso, all’arancione, come ad esempio la Lombardia, ma solo nelle prossime ore scopriremo la verità, nel frattempo, rivediamo brevemente il bollettino di ieri. In totale sono emersi 17.221 casi di positività a fronte di 362.162 tamponi processati, con un tasso di positività che è aumentato leggermente fino al 4.7%.

MONITORAGGIO ISS 9 APRILE, INDICE RT 0.92/ Sardegna vola 1.54, 4 Regioni rischio alto

Calano invece i morti, ieri 487 contro i 627 di 48 ore fa, anche se il bilancio resta comunque drammatico. Per quanto riguarda la situazione ospedali, in terapia intensiva troviamo 3.663 pazienti, 20 in meno rispetto alla comunicazione precedente, mentre il calo in degenza normale è stato ben più marcato, leggasi 465 unità in meno, per un computo aggiornato di 28.851 ricoverati. Infine, anche ieri è stata la Lombardia a registrare più casi di tutti, 2.537 su 54.280 tamponi analizzati: qui il report completo.

Giuseppe Ippolito/ "Nessun vaccino è sicuro al 100%, ma evita migliaia di morti"

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 9 APRILE, BASSETTI VS EMA

Intanto è uscito allo scoperto il professor Matteo Bassetti, che parlando con il programma di La7, Coffee Break, si è espresso in maniera dura contro l’Ema, l’agenzia europea del farmaco, in merito alla non decisione presa su AstraZeneca: “E’ arrivato il momento di dire all’Ema che noi non ne abbiamo bisogno – le parole del direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova – è un ente ‘pilatesco’ che non è in grado di prendere una decisione e ieri si è fatta da parte. A questo punto andiamo a chiedere noi vaccini diversi, anche fuori Europa”. Quindi Bassetti ha aggiunto e sottolineato: “Ho sempre difeso l’Ema -ha proseguito Bassetti- ma ieri ha preso una decisione sconcertante da parte di un ente regolatore, che ha sancito definitivamente che l’Europa non ha una linea. Ha fatto lo scaricabarile sui singoli Paesi e ha lasciato il cerino in mano ai singoli Stati che possono decidere cosa fare anche in base alla disponibilità di vaccini alternativi. E’ assurdo che ogni Paese vada per la sua strada”.

Ivan Cottini “Ho appena fatto il vaccino anti covid Moderna”/ “Sto bene, no reazioni”

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 8 APRILE





© RIPRODUZIONE RISERVATA