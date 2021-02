Bollettino coronavirus Ministero Salute 9 febbraio/ Tasso di positività al 5.5%

Arriverà questa sera il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il report di oggi, martedì 9 febbraio 2021, contenente tutti gli ultimi aggiornamenti in merito alla pandemia di covid nel Belpaese, leggasi nuovi casi, vittime e situazione ospedaliera. In attesa degli ultimi dati, andiamo a ripassare i numeri di ieri quando in Italia sono stati scoperti 7.970 nuovi casi, ma a fronte di soli 144.270 tamponi processati fra antigenici e molecolari.

Come da copione il lunedì è giorno di dati bassi, visto che si prendono in esame i tamponi processati 24 ore prima (i laboratori sono per la maggior parte chiusi di domenica). Purtroppo si registra un nuovo incremento di vittime, ieri 307 contro le 270 di domenica, mentre il tasso di positività è pari al 5.5%. Le vittime totali da inizio pandemia sono 91.580, mentre i contagi dallo scorso 21 febbraio 2020 sono saliti a quota 2.644.707.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 9 FEBBRAIO, LE PAROLE DI SILERI

L’Emilia Romagna è stata la regione che ieri ha fatto registrare più contagi, leggasi 1.273, seguita dalla Campania a quota 1.189 con la Lombardia invece a 895. In merito alla situazione ospedaliera, invece, segnaliamo 19.527 pazienti covid nei reparti di degenza ordinaria con l’aggiunta di 2.143 invece in terapia intensiva. Intanto è uscito allo scoperto stamane Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute in quota Movimento 5 Stelle, che parlando ai microfoni di Mattino 5 ha spiegato: “L’ultimo Dpcm scade il 15 febbraio, se il nuovo governo, visto che i tempi sono stretti, non riuscirà a farlo, ci penserà il governo uscente”. Sulla campagna di vaccinazione invece: “Il piano vaccinale sta dando i suoi frutti. Su altre cose al Ministero della Salute c’è stato qualche problema, come nel caso del piano pandemico. Si potrebbe fare meglio. A chi verrà al Ministero consiglio di mettere un elmetto, un giubbotto antiproiettile. Qui c’è tanta gente che lavora bene ma anche tante cose da rimettere a posto. Sui contratti avrei voluto più trasparenza. Invece sono contrario alla liberazione dei brevetti dei vaccini”.

