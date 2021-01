Bollettino coronavirus Ministero Salute 9 gennaio/ Quasi 80mila i morti da febbraio

In attesa del bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, sabato 9 gennaio, andiamo a dare uno sguardo veloce al report di ieri, quando i nuovi positivi scoperti sono stati 17.533 a fronte di 140.267 tamponi processati. Bene il tasso di positività, calato di più di due punti percentuali nel giro di 24 ore, e passato dal 14.8% di giovedì al 12.5 di ieri.

Purtroppo sono ancora tante le vittime, ben 620, con il totale di decessi da inizio pandemia che ormai sfiora la quota di 80.000, triste traguardo che verrà senza dubbio superato quest’oggi. I casi di epidemia scoperti da 11 mesi a questa parte sono invece 2.237.890, mentre le persone al momento positive sono 579.389, 666 in meno rispetto alla precedente comunicazione. Intanto proseguono le vaccinazioni, e a ieri il dato ufficiale raccontava di 477.340 italiani che sono già stati sottoposti alla “cura” e di conseguenza nel corso delle prossime ore si dovrebbe superare quota mezzo milione.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE “SITUAZIONE DI PEGGIORAMENTO”

Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, rimane invariato il numero di pazienti in terapia intensiva, 2.587, mentre cresce di 22 unità il dato relativo ai ricoveri in degenza ordinaria, totale 23.313. La situazione generale resta comunque di “peggioramento”, come si evince dal report della Cabina di regia del ministero della salute e dell’Iss, l’Istituto superiore di sanità, con “un aumento generale del rischio”. Silvio Brusaferro, numero uno dell’Iss, aggiunge che “c’è un incremento della velocità di crescita dei casi”, con l’età di chi si contagia e delle vittime che resta costante, confermando quindi che le persone più esposte sono ancora una volta gli anziani e quelle già affette da patologie. Inoltre, gli ultimi numeri fanno pensare ad un “nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane”. Intanto da domani tornerà la colorazione a zone, con Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Sicilia e Calabria, che saranno colorate di arancione e tutte le altre di giallo.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 8 GENNAIO





