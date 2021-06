Bollettino coronavirus Ministero Salute 9 giugno/ Positività al minimo storico

Ecco il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, mercoledì 9 giugno 2021. Quando prosegue l’alleggerimento delle restrizioni e a pochi giorni dall’ingresso in zona bianca di altre regioni, i casi continuano a scendere costantemente, e anche il bollettino emesso ieri sera è stato senza dubbio positivo. I contagi emersi sono stati infatti solo 1.896 a fronte di 220.917 tamponi processati, con un tasso di positività che ha toccato un nuovo minimo storico, pari a 0.85%, contro l’1.5% di lunedì. Si tratta di un dato molto importante in quanto è stato raggiunto l’ultima volta soltanto durante l’estate del 2020, ma all’epoca non si contavano i test antigenici.

Stride invece il numero delle vittime, che sono tornate dopo giorni sopra quota 100, leggasi 102 contro le 65 di 48 ore fa, per un totale di 126.690 decessi da covid da febbraio. Negli ospedali, invece, continuano a liberarsi posti letto, leggasi 71 in meno in terapia intensiva (totale ricoveri 688), e altri 225 in meno nei reparti di degenza ordinaria, 4.685 in totale. Infine, a livello regionale, la Lombardia è stata la seconda regione con più casi, 291 (qui il bollettino completo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 9 GIUGNO, BASSETTI FA IL PUNTO SU ASTRAZENECA

Ieri è uscito nuovamente allo scoperto il professor Matteo Bassetti, che è tornato a parlare della campagna vaccinale soffermandosi in particolare sulla questione AstraZeneca. Il direttore della clinica San Martino di Genova ha spiegato che sia il siero di Oxford che Johnson & Johnson è “sconsigliato solo a chi prende la pillola anticoncezionale”. Parlando con l’Adnkronos il professore ha aggiunto: “Si è visto che in persone giovani che prendevano questi farmaci è stata registrata una maggior frequenza di eventi avversi rari come le trombosi: 6-7 casi ogni milione di vaccini anti-Covid. Eventi rarissimi, ribadisco, ma possibili”.

E ancora: “In Liguria in molti stanno disdicendo la prenotazione per il vaccino AstraZeneca dopo il caso della 18enne colpita da trombosi, per cui tutti facciamo il tifo affinché si riprenda presto – conclude – Ma lancio un appello ai ragazzi: devono stare tranquilli, in tutto il mondo i giovani sono stati sottoposti al vaccino e gli effetti collaterali sono stati minimi”.

