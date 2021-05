Bollettino Coronavirus Ministero Salute 9 maggio/ Contagi in calo, nuove riaperture?

Si rinnova anche quest’oggi, domenica 9 maggio 2021, il consueto appuntamento con il bollettino Coronavirus del Ministero della Salute, che quotidianamente aggiorna la nazione circa l’andamento della pandemia in Italia e rappresenta un momento purtroppo abituale nell’arco della giornata da più di un anno a questa parte. Così, mentre da domani quasi tutto lo Stivale si tingerà di giallo in base alle nuove ordinanze sottoscritte dal ministro Roberto Speranza, è d’uopo volgere lo sguardo ai dati e alle statistiche contenute nel report diffuso nella serata di ieri, quando sono emersi 10.176 nuovi casi positivi, a fronte di 338.436 tamponi eseguiti, tra molecolari e antigenici (tasso di positività al 3%, in calo dello 0,2%, ndr).

Bollettino vaccini Covid oggi 9 maggio/ Prenotazioni over 50 al via da domani

Sono aumentati lievemente i decessi rispetto alle 24 ore precedenti, con 224 nuove vittime Covid. I guariti, invece, sono stati 17.394. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 390.120, di cui 372.110 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 15.799 sono ricoverate con sintomi (-532) e 2.211 sono in terapia intensiva (-42), dove si sono registrati 110 ingressi giornalieri.

Bollettino Coronavirus Lombardia dati 9 maggio/ Cala la pressione sugli ospedali

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, VERSO NUOVE RIAPERTURE?

In attesa di conoscere i dati relativi al nuovo bollettino Coronavirus Italia, si registrano le parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, il quale ha rimarcato la volontà da parte sua e del suo governo di “riaprire, ma facendolo con la testa. Occorre calcolare bene il rischio, anche se ora i dati sono abbastanza incoraggianti. Se l’andamento dovesse continuare in questa direzione, la cabina di regia procederà ad altre riaperture”. Fra i settori coinvolti in questo discorso rientra a pieno titolo anche quello del wedding, colpito da una crisi senza precedenti per via delle restrizioni anti-contagio presenti nel nostro Paese. Ricordiamo che nei giorni scorsi la Conferenza delle Regioni ha proposto un protocollo per fare ripartire i ricevimenti dopo il “sì”: stando a ciò che si apprende, la prossima settimana il governo tornerà a esaminare le misure, con l’obiettivo di consentire nuovamente i banchetti dal mese di giugno in avanti, seppur con alcuni paletti ben precisi. Quali? Ospiti distanziati e con la mascherina, utilizzo prevalente di spazi all’aperto, buffet self-service con prodotti monodose e obbligo di tenere a portata di mano l’elenco dei partecipanti per quattordici giorni.

BREVETTI VACCINI/ La vita breve (e i rischi) del “geo-populismo” di Biden

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 8 MAGGIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA