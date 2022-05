Bollettino coronavirus Ministero Salute 9 maggio/ Crollano i ricoveri, -159

Facciamo il consueto punto sulla pandemia di covid in Italia grazie al bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, lunedì 9 maggio 2022. La nuova comunicazione giungerà puntualmente nel pomeriggio di oggi, quando scopriremo l’evolversi dei principali indicatori, a cominciare da numeri di contagi, quindi vittime e ospedalizzati. L’Italia prosegue il suo periodo di tranquillità favorito da una minore aggressività del virus con la variante Omicron, e da una stagione mite che tipicamente è nemica dei virus respiratori.

CORONAVIRUS LOMBARDIA, BOLLETTINO 8 MAGGIO/ 22 morti, 1.985 casi, -32 ricoveri

E così che il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri ha comunicato 30.804 casi di positività a fronte di 203.454 tamponi. Il tasso di positività resta alto, a conferma della forte contagiosità di Omicron, ieri pari al 15.1 per cento, e resta alto anche il numero di vittime da covid, ieri 72 per un totale da inizio pandemia, il 20 febbraio 2020, pari a 164.489.

CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO SALUTE 8 MAGGIO/ 72 morti, 30.804 casi, -160 ricoveri

Negli ospedali la situazione resta comunque tranquilla visto che ad oggi vi sono 356 casi di positività in terapia intensiva, dato in calo di una sola unità rispetto al precedente report, e altri 8.655 in area medica, per un decremento di 160 allettati. Infine, per quanto riguarda la situazione della Lombardia, il bollettino di ieri ha comunicato altri 1.985 casi di positività.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 9 MAGGIO: MENNACCI SU OMICRON5

E a proposito del covid, sono importanti le dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri da parte della professoressa Antonella Mencacci, responsabile della struttura e docente dell’Università degli Studi di Perugia, in merito all’ultima variante di Omicron del virus Sars-CoV-2, leggasi la ‘cinque’. Questa è stata individuata nelle scorse ore in tre dei 54 campioni analizzati random, in maniera casuale, proprio dal laboratorio di microbiologia dell’Azienda ospedaliera di Perugia: “Provoca un’infezione come tutte le altre”, ha spiegato all’Ansa la dottoressa, aggiungendo che “Interessa principalmente le alte vie respiratorie”.

Bollettino vaccini Covid oggi 8 maggio 2022/ Dati: 90,03% italiani ha ricevuto 2 dosi

E ancora: “I dati scientifici che abbiamo a disposizione indicano che Omicron cinque presenta una contagiosità maggiore, ma non è ancora chiaro di quanto, delle altre varianti. Le precedenti infezioni e i vaccini non proteggono dalla contagiosità ma la gravità della malattia è analoga”. La professoressa Mencacci ha infine fatto sapere che tutti i pazienti colpiti “stanno bene. Sono residenti in provincia di Perugia e nessuno viene dall’estero”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA