Bollettino coronavirus Ministero Salute 9 novembre/ Rapporto test-positivi al 17%

Anche oggi, lunedì 9 novembre, scopriremo il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, tutti gli aggiornamenti in merito a nuovi casi, vittime, guariti e situazione ospedaliera. Nella giornata di ieri la curva epidemiologica è leggermente scesa, in quanto, il bollettino coronavirus ministero salute di domenica 8 novembre segnalava 32.616 nuovi casi a fronte dei 39.811 segnalati sabato. Calato vistosamente il numero dei tamponi (191 mila contro 231) ma nel contempo è sceso leggermente anche il rapporto fra positivi e test, ieri al 17.06% contro il 17.2 delle 24 ore precedenti. Nella giornata di ieri sono state registrate anche 331 vittime, mentre, per quanto riguarda la situazione ospedaliera, sono 115 i pazienti in più in terapia intensiva, per un computo aggiornato pari a 2.749. I guariti sono stati invece 6.183 per un totale di 335.074 dal 21 febbraio, mentre in isolamento domiciliare troviamo al momento 529.447 persone, dato cresciuto di ben 24.654 unità.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, RICCIARDI: “LOCKDOWN IN AREE METROPOLITANE”

Per quanto riguarda le regioni con più contagiati, Lombardia, Piemonte e Campania sono le prime tre in “classifica”, le stesse dove si sono anche registrati più vittime (in Lombardia ben 18.343 decessi causa covid). “Serve il lockdown nelle città metropolitane”. Lo ha ribadito il professor Walter Ricciardi, consulente del ministro della salute, Roberto Speranza, parlando a Che Tempo Che Fa, in onda suRai 3: “E’ necessario rafforzarsi nelle aree dove servono medici e infermieri – ha aggiunto – perché si stanno reinfettando, stiamo perdendo la prima linea delle trincee”. Il governatore della Liguria, Toti, è invece tornato sulla questione “zone”, spiegando: “Oggi la Liguria è nella fascia gialla perché è stata classificata così dal governo sulla base di indicatori che mi indigno se qualcuno mette in discussione. L’ultimo report dice una cosa in più: che tutti i nostri dati sono di qualità verde, quindi ottimi, affidabili e di qualità. Per questo – ha aggiunto Toti – coerentemente al fatto che i dati sono analoghi nei due report, mi aspetto che la Liguria, se era gialla ieri, rimanga gialla anche domani”. Di seguito il bollettino coronavirus ministero salute di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 8 NOVEMBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA