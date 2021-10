Bollettino coronavirus Ministero Salute 9 ottobre/ In T.I. pazienti sotto i 400

Ecco il bollettino coronavirus di oggi, sabato 9 ottobre, del ministero della salute. Sta per concludersi un’altra settimana positiva per la nostra nazione, visto che i contagi continuano ad essere in diminuzione o al massimo stabili, e la situazione ospedaliera risulta essere tutt’altro che allarmante. Come specificato nel bollettino coronavirus di ieri, al momento vi sono 383 persone ricoverate in terapia intensiva, i pazienti più gravi, numero che è diminuito di 20 unità rispetto a ieri, mentre in area medica il dato segna 2.742 allettati (meno 82 rispetto alla precedente comunicazione).

I contagiati emersi ieri sono stati in totale 3.023 a fronte di 271.566 tamponi processati, sia antigenici che molecolari, mentre il tasso di positività è stato pari all’1.1% in linea con quello degli ultimi giorni. Infine segnaliamo altri 30 morti per covid, per un totale di vittime da inizio pandemia, il 20 febbraio scorso, pari a 131.288. Da segnalare anche che in Lombardia sono stati comunicati 293 nuovi casi di positività (qui potete leggere il bollettino regionale).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 9 OTTOBRE: BASSETTI E MOGOL SU RIAPERTURA DISCOTECHE

Intanto nella giornata di ieri è stata ufficializzata la riapertura delle discoteche con una capienza del 50%, oltre ad un aumento anche per cinema, teatri, musei e stadi. Una misura accolta con il sorriso da Matteo Bassetti, primario di malattie infettive del San Martino di Genova che ha commentato, attraverso la propria pagina Instagram: “Teatri, cinema e musei al 100%, discoteche al 50% (75% all’aperto) stadi al 75%, il Governo smentisce il Cts e va oltre con coraggio e buon senso. Forse si poteva fare di più ma pero ora va bene così. Un segnale forte per un ritorno alla normalità”.

Molto soddisfatto anche il maestro Mogol, numero uno della Siae, che ha voluto ringraziare personalmente il ministro della cultura Dario Franceschini: “Finalmente tutta la cultura ricomincia a vivere. Il più grande e sentito ringraziamento al ministro della Cultura Dario Franceschini e al CdM per aver ottenuto la riapertura dall’11 ottobre per cinema, teatri e concerti, al chiuso e all’aperto. Si torna al 100% della capienza, nel rispetto delle regole di sicurezza, come è ovvio che sia. È un bellissimo risultato”.



