Bollettino coronavirus Ministero Salute 9 settembre/ Positività 2%, -1 in T.I.

Siamo in attesa del bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, giovedì 9 settembre 2021, che verrà comunicato come sempre in prima serata, dopo le ore 17-17:30 circa. La curva sta continuando la sua discesa, e anche il bollettino di ieri ha evidenziato dei dati tutt’altro che allarmistici. I nuovi contagiati emersi sono stati 5.923 su un totale di 301mila tamponi processati, sia antigenici che molecolari. Stando a questi due numeri il tasso di positività risultante è stato del 2%, in linea con la media dell’ultimo periodo, e ancora al di sotto del 3%.

“Vaccini, la salute è sicurezza nazionale“/ Quammen: “politica si fidi della scienza”

Continua ad essere positiva anche la situazione negli ospedali, con i nosocomi che hanno retto perfettamente l’urto dei contagi e che ad oggi segnalano 564 ricoverati in terapia intensiva, dato in crescita di una sola unità rispetto a ieri, e altri 4.235 contagiati in area medica, numero invece variato di -72 unità. Purtroppo continuano a registrarsi dei decessi per covid, ieri altri 69 morti, mentre, per quanto riguarda le regioni, la Lombardia sta continuando a reggere perfettamente l’impatto, e ieri ha segnalato 510 nuovi contagiati (qui potrete leggere il report completo regionale)

Crisanti: “Contagi reali sono 25mila al giorno”/ “Salvini non ha capito nulla”

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 9 SETTEMBRE: IL PENSIERO DI CASASCO

Nel frattempo si fa numeroso il numero di persone convinte che l’obbligo vaccinale sia necessario, e fra questi anche Maurizio Casasco, presidente di Confapi, confederazione italiana della piccola e media industria privata, che discutendo nella giornata di ieri con il quotidiano Libero ha sottolineato i limiti del green pass, il passaporto vaccinale.

“Il Green Pass da solo non è sufficiente, la pandemia ci ha insegnato che salute ed economia viaggiano di pari passo e quindi se non si garantisce la sicurezza a tutti i lavoratori non avremo mai una vera ripresa. Insomma, come già proposto, dobbiamo avere il coraggio di essere i primi a partire con la vaccinazione obbligatoria”. Poi Casasco ha proseguito: “Il ragionamento è molto semplice: più vaccini, meno contagi, meno varianti che potrebbero diventare più pericolose e vanificare quanto fatto finora. Per questo parlo di obbligatorietà”.

Bollettino vaccini covid oggi 9 settembre/ Raggiunta quota 80 mln di inoculazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA