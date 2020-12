Bollettino coronavirus Ministero Salute, dati 12 dicembre/ Indice Rt a 0.82

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, sabato 12 dicembre, verrà comunicato fra le ore 17:00 e le 18:00 di questa sera, con tutti i nuovi dati aggiornati in merito a contagi, dimessi, vittime e ricoverati. Nel bollettino di ieri i dati raccontavano di 18.727 nuovi casi con l’aggiunta di 761 morti; in leggero aumento i contagi (48 ore fa erano stati 16.999), ma i tamponi processati sono stati quasi 20 mila in più rispetto al giorno precedente, 190.416 contro i 171.586. Stabile il rapporto fra positivi e test, ieri al 9.8% contro il 9.9% comunicato giovedì, mentre sono positive le notizie dal fronte ospedaliero, dove sono stati registrati 526 pazienti in meno nei reparti ordinari (28.562 totali), con le terapie intensive che sono invece calate di 29 unità (computo aggiornato a 3.265). Altro dato positivo è quello riguardante i guariti, 24.169 nelle ultime 24 ore, mentre gli attuali positivi in Italia scendono a 690.323 (658.496 sono in isolamento domiciliare), -6.204 rispetto a 48 ore fa.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, IL COMMENTO DI REZZA

In attesa del bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, ieri ha parlato Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, nella consueta analisi sull’andamento settimanale della pandemia, confermando la curva in discesa: “Questa settimana si osserva una leggera diminuzione dell’incidenza di casi di Covid-19 a livello nazionale. Però l’incidenza rimane elevata, attorno a 450 casi per 100mila abitanti, e addirittura in alcune aree del Paese, in controtendenza, si nota un aumento dell’incidenza stessa”. La situazione resta comunque ancora critica negli ospedali: “rimane al di sopra della soglia critica il tasso di occupazione sia in area medica che in terapia intensiva”, un quadro che come spiegato da Rezza richiede “estrema prudenza, nonostante una leggera diminuzione dell’Rt che si fissa a 0,82”. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, venerdì 11 dicembre.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 11 DICEMBRE





