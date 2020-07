Bollettino coronavirus Ministero Sanità/ Dati Italia 24 luglio: 3 regole anti-Covid

Calano i decessi per coronavirus, risalgono i contagi: questo ha detto l’ultimo bollettino del Ministero della Sanità disponibile fino a ieri, con un trend che si conferma comunque in diminuzione rispetto al mese di giugno e ovviamente rispetto ai terribili mesi della fase 1 della pandemia. Sono 9 le vittime registrate tra martedì e mercoledì, con quota totale che sale drammaticamente a 35.082: sono poi 245.032 le persone in generale colpite dal coronavirus in Italia, con 282 unità in più rispetto al bollettino del 22 luglio. Tra questi, ancora positivi al coronavirus in Italia sono 12.322 (+74), mentre sono 97.628 le persone guarite-dimesse (+197): il bollettino coronavirus del Ministero segnala poi 48 persone in terapia intensiva (-1 ) in tutta Italia, 724 i ricoverati in reparti Covid-19 e 11.550 isolati a livello domiciliare. Dopo i 49.318 nuovi tamponi avvenuti nelle ultime 24 ore, le Regioni senza nuovi contagi sono solo 4 (Valle d’Aosta, Bolzano, Abruzzo e Puglia) mentre la “palma” della Regione più colpita va questa volta all’Emilia Romagna con +57 contagi, poi Lombardia con 51 (e una sola vittima), Veneto con 36 e Trento con 20.

CORONAVIRUS ITALIA: LE TRE REGOLE ANTI-COVID

«Possiamo provare a contenere la seconda ondata se sapremo essere veloci e determinati nell’isolare i casi, individuare i focolai e contenerli immediatamente», così il Ministro della Sanità Roberto Speranza ha commentato su Radio24 a “24 mattino” gli ultimi dati del bollettino coronavirus in Italia, con sguardo ai prossimi step che la battaglia anti-Covid 19 impone per la collettività. «Non possiamo avere certezze su settembre ottobre. In alcuni Paesi la seconda ondata è avvenuta, è avvenuta in epidemie precidenti. Non è certa, ma dobbiamo considerarla come possibile. E quindi dobbiamo tenerci pronti», commenta ancora Speranza che ribadisce come l’Italia però oggi sia più preparata e pronta all’eventuale seconda ondata. Restano però dirimenti le tre grandi regole fondamentali anti-Covid: uso delle mascherine, distanziamento di almeno un metro per evitare gli assembramenti, la terza il lavaggio frequente delle mani, «Devono accompagnarci per le prossime settimane, fino a quando non avremo sconfitto definitivamente il virus. Capisco che anche in queste regole c’è un po’ di sacrificio, ma dobbiamo continuare a rispettarle perché ne va della nostra capacità di ripartire. Come ministro della Salute sono preoccupato ogni volta che ci sono queste tre regole non rispettate».



