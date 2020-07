Bollettino coronavirus Ministero Sanità/ Dati Italia 25 luglio: rallenta il contagio

Buone notizie dal bollettino coronavirus del Ministero della Sanità di ieri: dati sull’emergenza sanitaria in Italia in calo rispetto a giovedì. Come vi abbiamo raccontato, venerdì sono stati registrati +252 casi positivi e +5 decessi, dato al minimo da febbraio. Si segnalano vittime in Emilia Romagna (2), Veneto (1), Lazio (1) e Puglia (1), mentre in Lombardia nessun nuovo decesso. Non sono stati annotati nuovi infettati in Valle d’Aosta e in Basilicata. Il conto totale dei decessi dall’inizio dell’epidemia è salito a 35.097. +350 i pazienti guariti dal Covid-19, balzo in avanti rispetto al +214 di giovedì, mentre c’è da segnalare un drastico calo di casi attivi: -103, totale di 12.301. -3 ricoverati in terapia intensiva (totale 46), mentre resta invariato il dato dei ricoverati negli altri reparti Covid (713). 11.542 le persone in isolamento domiciliare.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SANITÀ: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus del Ministero della Sanità di oggi, atteso attorno alle ore 17.00, ricordiamo che ieri il ministro Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza. Il ministro dem ha sancito la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni hanno soggiornato in Romania e Bulgaria: «Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Per questo occorre ancora prudenza e attenzione», le parole del titolare della Sanità. Ricordiamo che solo in Bulgaria nelle ultime 24 sono stati annotati 270 nuovi contagiati.

Importanti novità anche dal monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità: come evidenziato dagli esperti, nel nostro Paese è stata registrata una diminuzione nel numero di nuovi casi di Covid-19 diagnosticati e notificati al sistema integrato di sorveglianza coordinato dall’Iss, rispetto alla scorsa settimana. Il rapporto tiene a precisare che l’epidemia non è conclusa: la situazione epidemiologica viene definita estremamente fluida.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: DATI 24 LUGLIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA