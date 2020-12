BOLLETTINO CORONAVIRUS MONDO, ULTIME NOTIZIE/ Usa primi per morti e contagi

Il bollettino coronavirus estero ci dice che dall’inizio della pandemia sono 79 milioni e 840mila i contagi “ufficiali” registrati in giro per il mondo. Il primato di Paese più colpito, sia in termini di casi che in quanto a vittime, spetta agli Stati Uniti d’America: gli Usa nelle ultime 24 ore hanno riportato 91.922 nuovi casi, ma pesa forse sul dato il fattore feste di Natale, visto che il 24 dicembre i contagi erano stati 221.145. Negli Usa di Donald Trump i casi totali dallo scoppio dell’epidemia hanno raggiunto quota 18.761.365, mentre il totale dei morti conta ad oggi 330.279 persone decedute a causa del Covid-19. Dando un’occhiata alla tabella sui dati giornalieri stilata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità aggiornata al 25 dicembre emerge che, in Europa, l’Italia è al nono posto nel mondo per nuovi casi, preceduta da Regno Unito, Germania e Francia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MONDO: STATI UNITI PRIMI PER CONTAGI E MORTI

Continua ad essere problematica anche la situazione in Brasile, dove si registrano 46.696 nuovi casi in 24 ore a fronte di 7.448.560 contagi totali e 190.488 morti. Sul triste podio dei contagi, al terzo posto, spicca il Regno Unito che in questi giorni ha fatto parlare di sé non solo per l’accordo sulla Brexit, ma soprattutto per la scoperta di quella che è stata ribattezzata “variante inglese” del coronavirus. Nonostante siano stati i primi in Occidente ad autorizzare l’uso d’emergenza dei vaccini Pfizer, nel Regno Unito non possono certo dirsi tranquilli con 39.036 nuovi casi in 24 ore e un bilancio che ha superato i 70mila morti. Continua a preoccupare l’India, con 23.067 nuovi casi in 24 ore, ma fa peggio la Russia di Vladimir Putin con 29.018 nuovi casi giornalieri. Numeri allarmanti anche in Germania, con 25.533 nuovi casi in un giorno, e in Francia, dove i nuovi positivi riportati nell’ultimo bollettino sono 21.496.



