Bollettino Coronavirus Piemonte dati 10 maggio/ Terapie intensive aumentano: +3 casi

Pubblicità

Anche oggi, 10 maggio 2020, andremo a scoprire il bollettino del Piemonte circa l’epidemia da coronavirus, con tutti gli ultimi dati aggiornati. In attesa della sua pubblicazione, diamo una breve ripassata ai dati di ieri, a cominciare dai guariti, +508 rispetto all’ultima rilevazione, per un totale da inizio emergenza pari a 8.195. Vi sono poi 3089 pazienti in via di guarigione, risultati negativi ad un primo tampone, mentre i decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 26, per un totale di deceduti dallo scorso febbraio pari a 3.331 (592 nella provincia di Alessandria e 201 in quella di Asti). Per quanto riguarda gli infetti, invece, il numero totale è salito a quota 28.549, per un surplus di 181 persone rispetto all’ultima rilevazione. Anche in questo caso è la provincia di Alessandria quella più contagiata, seguita da Asti e Biella. Crescono, è questa non è una buona notizia, i casi in terapia intensiva, a ieri 143, +3 rispetto a giovedì.

Pubblicità

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: AIUTI A IMPRESE E AI COMUNI

La giornata di ieri è stata particolarmente significativa in quanto il presidente Alberto Cirio ha presentato un emendamento al disegno di legge denominato “Riparti Piemonte”, in cui viene elencato quali saranno i beneficiari del bonus da 101 milioni di euro erogato da Finpiemonte alle imprese a fondo perduto. 14 milioni di euro invece i fondi destinati a Comuni per la messa in sicurezza delle opere pubbliche e la manutenzione del territorio: “Il contributo – le parole dell’assessore alle Opere Pubbliche della Regione Piemonte, Marco Gabusi, riportate da SkyTg24.it – verrà concesso ai Comuni attraverso un bando, che prevede due sezioni: una per gli interventi fino a 100 mila euro e uno tra 100 e 200 mila euro. Abbiamo sfruttato la possibilità data legge regionale 18/84 di cofinanziamento dei lavori pubblici dei Comuni fino all’80% e, nell’ambito delle linee di sburocratizzazione del Riparti Piemonte, abbiamo accelerato il più possibile l’iter previsto. Inoltre, abbiamo voluto legare a questa delibera la ripresa del comparto edile locale: per poter accedere al finanziamento i Comuni dovranno affidare i lavori ad imprese aventi sede legale e operativa nel territorio piemontese”. I lavori di edilizia riguarderanno la viabilità comunale, i cimiteri, l’illuminazione pubblica e l’edilizia municipale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA