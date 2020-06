Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 11 giugno: numeri in lieve rialzo

Pubblicità

Ieri non sono arrivate delle buone notizie dal bollettino coronavirus del Piemonte. Come vi abbiamo raccontato, c’è stato un lieve aumento dei dati relativi a nuovi contagiati e nuovi decessi: mercoledì sono stati registrati +15 morti (6 riferibili al mese di maggio) e +26 infettati, che hanno portato il bilancio totale a 3.976 vittime e 30.916 casi positivi. Dei 26 contagiati, 15 sono persone asintomatiche, mentre 5 sono persone ospitate nelle Rsa. Delle buone novelle sono giunte dai numeri dei pazienti guariti, ieri +329 per un totale di 21.161. A questi, vanno aggiunti i 2.407 in via di guarigione, ovvero quei pazienti in attesa dell’esito del secondo tampone di verifica dopo la malattia. Dopo il lieve rialzo annotato mercoledì, prosegue la discesa di ricoverati nelle terapie intensive: -4 pazienti, totale aggiornato di 35 ricoverati. -35, invece, i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, totale di 564. Infine, sono 2.773 le persone in isolamento domiciliare.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: CAOS SU COMMISSIONE D’INCHIESTA

Nonostante il lieve aumento di casi positivi e di decessi, il bollettino coronavirus del Piemonte testimonia che la fase emergenziale sembra superata. Gli ospedali si stanno lentamente svuotando, basti pensare ai ricoverati in terapia intensiva, mentre il dato delle guarigioni è da tempo in esponenziale crescita. Mercoledì è stato raggiunto un altro importante risultato: parliamo del 100esimo paziente guarito al Covid Hospital allestito alle Officine Grandi Riparazioni di Torino. Ricordiamo che i primi pazienti erano arrivati alle Ogr lo scorso 19 aprile.

Non possono ovviamente mancare le polemiche politiche anche in Piemonte. L’amministrazione guidata da Alberto Cirio è finita nel mirino delle opposizioni per la mancata istituzione di una commissione di inchiesta, che celerebbe la volontà di nascondere le responsabilità. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle fianco a fianco contro il Centrodestra, netta la posizione dei grillini: «Due giorni di Consiglio regionale e nulla di fatto. Uno spreco di tempo e risorse pubbliche causato dalle barricate di Lega e Cirio contro la proposta delle minoranze di aprire una Commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid in Piemonte. Perché tanta paura? Cosa hanno da nascondere la Lega e Cirio?», riporta La Stampa.



