Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 11 maggio: “Epidemia sotto controllo”

Appuntamento alle ore 18.00 per il bollettino coronavirus del Piemonte di oggi, lunedì 11 maggio 2020: attesi nuovi aggiornamenti sull’andamento dell’emergenza sanitaria nella Regione governata da Alberto Cirio. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +36 decessi e+116 casi positivi, che hanno portato il totale a 3.367 decessi e 28.665 contagiati. Altre ottime notizie dalla situazione negli ospedali: -6 ricoverati in terapia intensiva e -14 ricoverati negli altri reparti Covid. Impennata verso l’alto per quanto riguarda i guariti, ieri +320 per un totale di 8.515, ai quali vanno aggiunti i 3.133 in via di guarigione.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 3.730 in provincia di Alessandria, 1.679 in provincia di Asti, 1.015 in provincia di Biella, 2.641 in provincia di Cuneo, 2.475 in provincia di Novara, 14.494 in provincia di Torino, 1.185 in provincia di Vercelli, 1.081 nel Verbano-Cusio-Ossola, 254 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 111 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: “EPIDEMIA SOTTO CONTROLLO”

Massima attenzione per quanto riguarda possibili nuovi focolai, ma per il virologo Giovanni Di Perri l’epidemia in Piemonte è sotto controllo. Intervistato da La Stampa, il responsabile delle malattie infettive dell’Amedeo di Savoia è convinto che la Regione abbia fatto dei passi in avanti nella lotta contro il virus: «Grazie alla diminuzione dei casi ora riusciamo a scovare anche gli asintomatici e facciamo il tampone a tutti i contatti dei positivi». Cautela per quanto concerne il dossier riaperture: «Non mi stupirei se rispetto ad altre Regioni servisse una settimana in più per negozi e ristoranti». In tal caso, il riferimento è sia al Piemonte che alla Lombardia.



Arrivano delle importanti notizie da Novara e chiamano in causa uno dei temi piùà dibattuti degli ultimi giorni: parliamo della plasmaterapia. L’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, ha annunciato che è stato salvato il primo paziente con il plasma di un guarito da Covid-19. «Una notizia che dà speranza», l’esultanza di Icardi.



