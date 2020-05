Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 12 maggio: “Andamento contagi ok”

Pubblicità

C’è grande attesa per il bollettino coronavirus del Piemonte di oggi, martedì 18 maggio 2020: la Regione amministrata da Alberto Cirio è tra le più colpite dall’emergenza sanitaria e grande attenzione è posta su Torino. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +33 morti e +111 casi positivi, che hanno portato il totale a 3.400 vittime e 28.776 contagiati. Arrivate invece delle buone notizie dagli ospedali , con numeri ancora in calo: -2 ricoverati in terapia intensiva e -3 ricoverati negli altri reparti Covid. Infine, da segnalare +216 pazienti guariti, che hanno portato il totale a 8.731, ai quali vanno aggiunti i 3.307 in via di guarigione.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 3.732 in provincia di Alessandria, 1.685 in provincia di Asti, 1.015 in provincia di Biella, 2.646 in provincia di Cuneo, 2.481 in provincia di Novara, 14.560 in provincia di Torino, 1.200 in provincia di Vercelli, 1.093 nel Verbano-Cusio-Ossola, 252 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 112 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: “CONTAGI SOTTO CONTROLLO”

Questa mattina si è tenuta in Regione la conferenza stampa di presentazione del monitoraggio della curva di coronavirus e gli esperti hanno fatto il punto della situazione sull’emergenza sanitaria. «Il Piemonte sta andando molto bene», ha spiegato il superconsulente Paolo Vineis. Il docente dell’Imperial College di Londra ha aggiunto: «Il nostro valore di R con zero è a 0,5, quindi in questo momento si procede meglio di altre Regioni».

Pubblicità

Resta ancora tutto da scrivere per ciò che riguarda le riapertura in vista del 18 maggio: «Saranno soggette al monitoraggio quotidiano: se i dati ci diranno che in alcune zone i contagi crescono, potremo decidere di richiudere», ha sottolineato Ferruccio Fazio, numero uno della task force sul futuro della Sanità. La Stampa riporta che i negozi potrebbero riaprire già dal 18 maggio, mentre per bar, ristoranti e parrucchieri potrebbero servire altri 7 giorni di stop.





© RIPRODUZIONE RISERVATA