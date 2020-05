Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 13 maggio: contagi in ribasso

Pubblicità

Sono attese nuove buone notizie dal bollettino coronavirus del Piemonte di oggi, mercoledì 13 maggio 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +113 casi positivi e +28 decessi, che hanno portato il bilancio totale a 28.889 infettati e 3.428 vittime. Schizzato verso l’alto il numero dei guariti, che con il +272 di ieri ha superato quota 9 mila unità. Senza dimenticare il dato dei 3.274 pazienti in via di guarigione, ovvero negativi al primo tampone di verifica ed in attesa dell’esito del secondo test. Ieri è stato registrato un ricoverato in più in terapia intensiva, -121 ricoverati negli altri reparti Covid.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 3.744 in provincia di Alessandria, 1.690 in provincia di Asti, 1.016 in provincia di Biella, 2.649 in provincia di Cuneo, 2.494 in provincia di Novara, 14.631 in provincia di Torino, 1.205 in provincia di Vercelli, 1.097 nel Verbano-Cusio-Ossola, 254 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 109 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: CONTAGI IN RIBASSO

Tra le Regioni più colpite dall’emergenza sanitaria, il Piemonte sta registrando in queste ore un deciso ribasso dell’epidemia. Come evidenziato dall’Unità di crisi regionale in conferenza stampa, l’indice R0 è a 0,5, ma l’invito è chiaro e forte: vietato abbassare la guardia. La Regione si è inoltre dotata di un sistema di monitoraggio basato su quattro livelli a ciascuno dei quali corrispondono misure di contenimento, mossa mirata in vista della Fase 2 e della Fase 3.

Nelle ultime ore sono arrivati importanti aggiornamenti anche per ciò che riguarda l’aspetto economico. La Regione ha annunciato lo stanziamento di altri 15 milioni di euro per il fondo del Bonus Piemonte, salito così a 116 milioni di euro. Ricordiamo che il provvedimento è indirizzato a circa 60 mila attività commerciali del territorio. «Siamo già al lavoro per le prossime misure, estenderemo il bonus il più possibile a tutti coloro che sono stati colpiti duramente dagli oltre due mesi di inattività», il commento del presidente Alberto Cirio.



